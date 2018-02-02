Поддержку им оказала нефть, которая подорожала вопреки негативным новостям о росте запасов и добычи в США. По итогам дня индекс РТС прибавил 0,8%, а индекс ММВБ – 0,6%. В то же время статистика о состоянии отечественной экономики едва ли может поддержать российский рынок. Согласно опубликованным вчера данным Росстата, ВВП страны вырос всего на 1,5%, что соответствует нашему прогнозу.

Европейские индексы вчера упали, а евро вновь укрепился к доллару США. Американский рынок завершил день также в красной зоне, но без существенных изменений индексов. При этом доходности американских казначейских обязательств продолжают расти и для 10-летних обязательств достигли 2,79%. Сегодня будет опубликована официальная статистика о приросте рабочих мест в США в январе и уровне оплаты труда. Состояние рынка труда наряду с инфляцией являются ключевыми факторами, учитываемыми ФРС при принятии решений о монетарной политике.

Ожидается, что сегодня прояснится ситуация с докладом, касающимся возможных санкций США в отношении российского долга. Если будут введены ограничения на инвестиции в российские долговые инструменты, это приведет к оттоку инвесторов с российского рынка и негативно повлияет на курс рубля. Поскольку из-за разницы во времени новости поступят, скорее всего, уже после завершения торгов российскими бумагами, реакция рынка последует только в понедельник. Азиатские фондовые индексы сегодня снижаются, фьючерс на S&P 500 корректируется вниз, нефть продолжает дорожать.

Российский рынок сейчас находится под влиянием разнонаправленных факторов, поэтому вероятно начало торгов вблизи уровней вчерашнего закрытия.