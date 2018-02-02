Доходность 10-летних Treasuries подскочила до 2,79% без определенной причины

После закрытия европейских рынков распродажа в Treasuries продолжилась с новыми силами - доходность 10-летних выпусков подскочила до 2,79% (+7 бп) без какой-либо определенной причины, за исключением более жесткого, чем ожидалось, тона пресс-релиза ФРС днем ранее.

Облигации и валюты EM закрылись разнонаправленно - некоторые рынки были уже закрыты, когда случилась наиболее активная распродажа в UST. Доходности суверенных выпусков Латинской Америки (Бразилия, Мексика, 10Y) повторили динамику бенчмарков, увеличившись на 6-7 бп.

Выпуск Russia 47 упал в доходности почти на 6 бп, закрывшись на отметке 4,83%. ОФЗ показали смешанную динамику на коротком конце кривой, доходность выпуска 26207 упала на 6 бп до 7,11%.

В сегменте высокодоходных облигаций в бумагах Viridian наблюдалась волатильность, поскольку менеджмент компании провел телеконференцию, в ходе которой ему не удалось прояснить ситуацию с закрытием электростанций. На этой новости цены выросли на 1,5 пп. Выпуски Oi SA, пострадавшие от тяжелого процесса реструктуризации, несколько подросли в цене (+ ок. 0,625 пп).

Румыния выпустила 12-летние и 20-летние облигации в евро, первые со спредом 133 бп, вторые -190 бп к кривой свопов, из-за высокого спроса бумаги были размещены без премии в доходности. PEMEX разместила 10-летний и 30-летний выпуски с доходностью 5,75% и 6,75% соответственно для финансирования инвестпрограммы компании.