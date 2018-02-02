Притоки в фонды теряют скорость - первый тревожный сигнал

EPFR Global опубликовал данные по потокам по итогам прошедшей недели, завершившейся в среду. Потоки в российские активы из фондов акций и облигаций составили $360 млн против $480 млн за предыдущую неделю.

Потоки фондов акций:

- Только Россия: притоки $50 млн (против $100 млн на прошлой неделе) – четвертая неделя притоков

- Совокупно: притоки $260 млн (против $390 млн на прошлой неделе) – очень сильный результат, но самый низкий за последние четыре недели

Потоки фондов облигаций:

- Только Россия: оттоки $10 млн (против $20 млн н/н) – самый маленький отток за последние четыре недели

- Совокупно: притоки $100 млн (против $90 млн н/н) – двадцать четвертая неделя притоков

Приток новых денег в акции EM и России ослабевает, но пока еще высокий. Оптимизм по отношению к развивающимся рынкам остается довольно сильным, однако наблюдаются первые признаки ослабления после достижения многолетних максимумов в притоках в начале года. События ближайших пары недель зададут тон российскому рынку акций на 1К18. Мы полагаем, что пик был пройден в конце января, и видим нарастающие риски снижения в среднесрочной перспективе

Притоки в облигации продолжаются. Поскольку импульс притоков в российские бонды был не таким сильным, как в акции в начале 2018 г., то мы пока не наблюдаем признаков разворота, а, скорее, видим стабильные притоки в этот класс активов.