Доклад по санкциям к госдолгу РФ может иметь нейтральные последствия для рынка

Поддержку рынку оказало несколько факторов. Первый и основной – вышеупомянутое заявление рейтингового агентства Moody’s о возможности повышения суверенного рейтинга РФ при расширении санкций. Мы согласны с формулировкой агентства, что у России не должно возникнуть сложностей с финансированием бюджетного дефицита, хотя стоит сделать оговорку – при сохранении относительно высоких цен на нефть.

Второй фактор – заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что ЦБ может ускорить переход к нейтральной денежно-кредитной политике и видит потенциал для снижения ставки на заседании 9 февраля. Мы рассматриваем снижение на 25 б.п. в следующую пятницу как базовый сценарий, а признаки того, что ставка может быть снижена более радикально, например замедление инфляции в начале февраля, могут поддержать позитивный настрой в сегменте ОФЗ.

Рынок отреагировал на новостной поток дальнейшим снижением доходностей, причем объем торгов в ОФЗ был достаточно высоким, порядка 30 млрд руб. Больше всего сделок вновь прошло в ОФЗ 26222 (погашение в 2024 г.) и ОФЗ 26221 (погашение в 2033 г.), которые Минфин предлагал на аукционах в среду. По итогам дня котировки облигаций подросли еще примерно на 0,2–0,3 п.п. от номинала, а доходности снизились на 3–6 б.п.

Рубль основную торговую сессию завершил без значительных изменений. Сегодня должна быть опубликована открытая часть доклада Минфина США, посвященного оценке последствий возможного расширения санкций в отношении госдолга РФ. Закрытая часть доклада, согласно сообщению Казначейства США, была передана в Сенат в начале этой недели. Учитывая, нечеткость и достаточно нейтральный тон доклада по персональным санкциям («кремлевский список»), можно надеяться, что сегодняшняя публикация также будет содержать мягкие формулировки. Тем не менее говорить о снижении риска санкций для российского рынка, на наш взгляд, преждевременно.