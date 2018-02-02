Глава ЦБ не внесла ясности относительно перспектив ДКП перед наступлением периода тишины

Сегодня начинается период тишины перед заседанием ЦБ по ключевой ставке, которое состоится на следующей неделе. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина не внесла ясности относительно возможных действий регулятора. По ее словам, не исключены как пауза, так и снижение ставки разными темпами. Ослабление внешних девальвационных рисков можно рассматривать в качестве аргумента в пользу более быстрых темпов снижения инфляции, это может ускорить переход к нейтральной денежно-кредитной политике. После перехода к нейтральной ДКП ЦБ допускает движение ставки в обе стороны. При этом потенциал снижения ставки ограничен, регулятор видит долгосрочный ориентир по ставке (при закреплении инфляции в районе 4%) в диапазоне 6–7%.

Мы полагаем, что Банк России снизит ставку на ближайшем заседании на 25 б.п., поскольку не сможет проигнорировать новый раунд замедления инфляции в январе. Более значительное снижение нам пока кажется маловероятным из-за сохранения рисков введения санкций против суверенного долга.

Корсчета банков в ЦБ сегодня снизились, депозиты выросли

Произошло перераспределение средств в пользу депозитов, после того как Центробанк вчера провел успешный депозитный аукцион тонкой настройки: предложение со стороны кредитных организаций превысило довольно щедрый лимит. Это означает, что в банковской системе сохраняется профицит ликвидности, и ставки на межбанковском рынке сегодня могут пойти вниз.