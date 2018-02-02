ВВП вырос на 1,5% в 2017 году, структура роста ухудшилась в IV квартале: негативно

Она составила 1,5% г/г, что практически соответствует нашему осторожному прогнозу (1,4% г/г) и ниже консенсус-прогноза (1,7% г/г). Замедление экономического роста с 1,6% за 9М17 подтверждает слабость экономического роста в 4К17 – он составил всего лишь 1,2% г/г (по нашей оценке).

Структура экономического роста продолжает вызывать опасения. Два сектора, которые указывают на траекторию роста в дальнейшем, показали достаточно плохие результаты: строительство снизилось на 0,2% г/г, обрабатывающая промышленность почти не выросла (+0,4% г/г). Более того, несмотря на хороший урожай этого года, рост в сельском хозяйстве замедлился до +1,2% г/г в 2017 г. против +3,2% г/г в 2016 г.

Сюрпризом оказалось то, что несмотря на соглашение ОПЕК+, сектор добычи полезных ископаемых показал весьма сильный результат в 2017 (+1,4% г/г), однако мы связываем это с госпроектами – фактором, который также стимулировал рост транспортного сектора (+3,7% г/г).

Еще одна проблема связана с ростом потребления домохозяйств, который составил 3,4% г/г в 2017 г. против 4,1% г/г за 9М17, указывая, таким образом, на то, что в 4К17 он составил всего примерно 1,5% г/г (по нашей оценке), тогда как рост розничной торговли ускорился до 3,0% г/г в 4К17.

Инвестиционная активность также замедлилась к концу года – инвестиции выросли примерно на 2,0% г/г в 4К17 против роста на 4,3% г/г за 9М17 до 3,6% г/г в 2017 г.

В целом цифры по 2017 г. подтверждают наше мнение о том, что экономический рост в этом году будет весьма умеренным, и мы подтверждаем наш прогноз роста ВВП на 1,0% г/г.