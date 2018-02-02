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Экономическая активность в РФ остается весьма сдержанной


Рынки
Денис Давыдов
Денис Давыдов
аналитик Nordea Bank
 
По итогам января инфляционные ожидания составили 8.9%, несколько повысившись по сравнению с декабрьскими значениями (8.7%).

По итогам января инфляционные ожидания составили 8.9%, несколько повысившись по сравнению с декабрьскими значениями (8.7%). Тем не менее, комментарий ЦБ, сопроводивший вышедшие данные, выглядит довольно позитивно. Так ЦБ отметил, что в январе резко (с 25% до 35%) выросла доля респондентов, считающих что ЦБ способен сохранить рост цен в пределах 4% в 2018 году. Также большее количество респондентов (28% по сравнению с 23% в декабре) ожидает сохранения инфляции вблизи или ниже 4% в год. Данные свидетельства постепенного заякоривания инфляционных ожиданий около отметки в 4%, а также уверенная динамика рубля в последние два месяца при сохранении довольно слабого уровня активности в промышленности создают предпосылки для снижения ключевой ставки на 25 бп на предстоящем заседании ЦБ 9 февраля.

Росстат опубликовал первую оценку роста ВВП по итогам 2017 года

Оценка роста по итогам года на 1.5% свидетельствует о том, что в 4 квартале рост ВВП замедлился до 1.2-1.3% г/г (по сравнению с 2.5% г/г во втором квартале и 1.8% в третьем квартале). Замедление произошло по основным компонентам спроса, как по потреблению, так и по инвестициям. Если за первые 3 квартала 2017 года роста частного потребления по имевшимся ранее оценкам составлял 4.1%, то по итогам года Росстат зафиксировал лишь 3.4%. При неизменных цифрах за первые три квартала итоговая цифра в 3.4% означает, что в 4 квартале частное потребление должно было бы вырасти лишь на 1.4%, что кажется маловероятным с учетом того, что розничные продажи в 4 квартале росли в среднем на 3% в годовом выражении.

В этой связи мы полагаем, что Росстат пересмотрит данные по частному потреблению за первые три квартала, которые были крайне сильными (+4.1%) по сравнению с показателями темпов роста розничной торговли (лишь +0.6%). Рост инвестиций, вероятно, замедлился в 4 квартале. Итоговая цифра Росстата за год составила 3.6%, что с учетом роста на 4.2% г/г в течение первых трех кварталов свидетельствует о замедлении роста в 4 квартале до 2% в годовом выражении.

В целом экономическая активность выглядит весьма сдержанной, что не дает нам повода для более оптимистичных ожиданий на 2018 год, чем наш текущий прогноз в 1.8%.

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