Мировой рынок облигаций трещит по швам

Главная причина бегства из рисковых активов сегодня та же – ухудшающаяся ситуация на рынке облигаций США. Уже не первую неделю мы видим бегство из американских госбумаг, и вот наступил момент, когда цепная реакция пошла по всему миру. Второй день подряд масштабные распродажи идут и на европейском долговом рынке, а сегодня утром волна докатилась до японских облигаций. И если бы не Банк Японии, который утром объявил о безлимитных покупках, всё бы сейчас было намного хуже.

В первой половине дня европейские биржевые индексы потеряли ещё более 1%, а немецкий индекс за неделю уже похудел более чем на 4%. Давление на американские облигации сохраняется и сегодня, поэтому фьючерсы на основные американские индексы уже на премаркете торгуются в минусе почти на 0.8%.

Российские биржевые индексы после нейтрального старта также перешли к снижению на негативном внешнем фоне. Российский валютный индекс РТС теряет почти 1% и торгуется вблизи 1280 пунктов. Вниз сегодня российские индексы тянут акции Сбербанка, которые уже теряют более 1.6%. После вчерашнего максимума на рубеже 270 рублей, сегодня бумаги Сбербанка опустились ниже 259 рублей. По остальным акциям сильных продаж пока не наблюдается. На положительной территории сегодня торгуются Лукойл и ГМК, хотя рост весьма скромный.

Индекс промышленных металлов сегодня тоже во власти продавцов и уже теряет более 1%. На разворот пока не похоже, но коррекция может усилиться.

Цены на нефть ещё вчера были на годовых максимумах, но сегодня перешли к снижению и теряют по 0.6%. Вчера прошла экспирация по нефтяным фьючерсам в США, поэтому сегодня может начаться более существенное снижение. Пока котировки нефти марки Brent торгуются в районе 69.35 доллара за баррель.

А вот в драгоценных металлах динамика пока почти нейтральная. Цена тройской унции золота остаётся на уровне 1345$. Пока не совсем понятно, появится ли спрос на драгоценные металлы, если ситуация на рынках акций ухудшится ещё больше.

На глобальном валютном рынке американский доллар пока торгуется нейтрально, но сильных движений стоит ждать после выхода отчёта по рынку труда США.

Зато сегодня испытывают давление все валюты развивающихся стран, включая рубль. Российская валюта в паре с долларом теряет более 0.5%, торгуясь в районе 56.31. Как ни странно, но на рынке облигаций пока всё спокойно. После закрытия торгов нельзя исключать анонсирования новых санкций против РФ, которые могут коснуться рынка ОФЗ.

Открытие торгов в США пройдёт на отрицательной территории, с потерями около 0.6%. Что будет дальше, пока не понятно, но многое прояснит отчёт по рынку труда США, который выйдет в 16.30. Если там будет значиться очень сильный рост заработных плат, это будет крайне негативным сигналом для фондовых рынков. Именно на этот показатель сейчас смотрит ФРС, как на опережающий, при прогнозировании инфляции и монетарной политики.