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В нынешнем году корпоративное кредитование в РФ должно немного ускориться


Рынки
Березина Наталия
Наталия Березина
аналитик ФК "Уралсиб"
 
По итогам прошлого года корпоративные кредиты выросли на 3%, розничные – на 13%.

Согласно данным Банка России, в декабре корпоративные кредиты месяц к месяцу прибавили 0,4% (здесь и далее – за вычетом переоценки), а портфель розничных кредитов вырос на 1,4%. Год к году, с поправкой на баланс Банка Югра, рост составил, по нашей оценке, 2,8% – практически на уровне нашего 3-процентного годового прогноза. Рост розничных кредитов ускорился с 11,4% год к году в ноябре до 12,7%, что чуть превышает наш годовой прогноз, равный 12%. Доля просрочки за месяц в корпоративном сегменте снизилась на 10 б.п. до 6,4%, в розничном – на 30 б.п. до 7%. Что касается разбивки розничного сегмента, то за 11 мес. (последние доступные данные) необеспеченные потребкредиты выросли на 10%, автокредиты – на 12%, ипотека – на 10%; наши прогнозы на конец года составляли соответственно 11%, 15% и 14%. Кредитные карты за 2017 г. прибавили 12% (мы ждали 14%), или 7% без учета Сбербанка. Впрочем, розничные банки (Тинькофф, Восточный, Ренессанс Кредит) показали более внушительный рост портфеля кредиток – на 26–40% за год. 

Вклады населения увеличились почти на 10%

Вклады населения за месяц прибавили 4,1%, год к году с поправкой на Югру мы оцениваем темпы роста в 9,5%, что превышает наш годовой прогноз, составляющий 6%. Почти все крупные банки (топ-10 по депозитам населения) нарастили вклады в декабре на 4–6%, тогда как попавший под санацию Промсвязьбанк сократил свой портфель примерно на 6% за месяц. Корпоративные депозиты, по нашим расчетам, прибавили 0,5% за месяц и 9,4% по итогам года. В текущем году мы прогнозируем рост вкладов населения на 7%, корпоративных депозитов – на 5%. Кредитование корпоративных заемщиков может вырасти, по нашей оценке, на 6% за год, розничный портфель – примерно на 10%, с некоторым опережением ипотеки (от которой мы ждем плюс 12%) и кредитных карт (плюс 13%), в то время как необеспеченные потребкредиты в целом могут увеличиться на 9%, автокредитование – на 10%.

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