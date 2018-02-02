После "кремлевского доклада" и перед Олимпиадой: 10 ключевых событий будущей недели

Но и с понедельника по четверг будут иные интересные истории, хотя все внимание российских инвесторов, безусловно, будет приковано именно к последнему рабочему дню будущей недели. Почему? Об этом далее.

В России в понедельник финансовые рынки, вероятно, будут отыгрывать содержание доклада Минфина США Конгрессу о влиянии санкций на российский рынок госдолга, опубликовать который планируется вечером 2 февраля. От содержания доклада зависит реакция рынков, в том числе и рублевых пар. Если этот доклад окажется таким же формальным, как и предыдущий «кремлёвский доклад», то валютный рынок проигнорирует это событие. Но если в докладе либо по итогам его публикации будут введены или предложены какие-либо санкционные ограничения для иностранных инвесторов на покупку государственных ценных бумаг РФ, то финансовые рынки, в том числе и рубль, могут отреагировать краткосрочным понижением. Впрочем, мы не ожидаем, что рубль на будущей неделе может опуститься ниже уровня 57 руб. за доллар США.

Кроме того, в первый день рабочей недели всё наше внимание будет сосредоточено на статистике из Европы. Так, утром будут опубликованы индексы Markit для еврозоны за январь. Эти индексы являются опережающими индикаторами, по которым можно будет делать прогнозы будущего экономического роста. Рынок ожидает, что значение индекса Markit для сектора услуг в январе составит 57,6 пунктов, как и в декабре, а для производственного сектора – 58,6 пунктов. Если значения индексов совпадут с ожиданиями рынка или даже превзойдут их, это может краткосрочно повлиять на курс евро. Вероятный коридор движения для пары EUR/USD составляет $1,24-$1,26 за евро.

Также в понедельник будут опубликованы данные по розничным продажам в еврозоне за декабрь 2017 года. Рынок ожидает, что в декабре в годовом исчислении рост розничных продаж замедлится с 2,8% до 1,8%, а по отношению к ноябрю возможно даже падение розничных продаж на 1%. Мы полагаем, что если данные совпадут с ожиданиями, это негативно повлияет на евро, но если они окажутся менее пессимистичными, чем ожидания, то у евро будет шанс продолжить рост.

Во вторник, 6 февраля, рано утром мы узнаем решение Резервного банка Австралии (РБА) по процентной ставке. Рынок ожидает, что РБА может понизить процентную ставку на 0,2 базисных пункта, до 1,48%. Если ставка будет понижена, это может привести к ослаблению австралийского доллара. Вероятный коридор значений для пары AUD/USD составляет 0,79-0,8 австралийских долларов за доллар США.

В среду, 7 февраля, в первой половине дня пройдет заседание ЕЦБ по вопросам монетарной политики. А вечером по московскому времени в США выйдет статистика Минэнерго США по динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе. По прогнозам американских аналитиков, на будущей неделе запасы нефти сократятся на 1,33 млн баррелей. Если опубликованные данные совпадут с прогнозом, это станет существенным «бычьим» фактором для рынка нефти. Мы ожидаем, что нефть смеси Brent на следующей неделе будет торговаться в коридоре $69-70 за баррель.

В четверг, 8 февраля, в 15.00 по московскому времени мы узнаем решение Банка Англии по процентной ставке. Кроме того, британский финансовый регулятор выпустит отчет о денежно-кредитной политике и опубликует протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике, принимающего решения по процентной ставке. Мы ожидаем, что ставка останется неизменной на уровне 0,5%. Опубликованный протокол позволит понять, какое количество членов комитета по монетарной политике одобряют существующую мягкую монетарную политику, а какое количество участников комитета – считает необходимым ее ужесточить. Вероятный коридор значений пары GBP/USD составляет $1,41–$1,43 за британский фунт.

Вечером в четверг в США выйдут еженедельные данные по первичным и повторным заявкам на пособия по безработице (на прошлой неделе число первичных заявок составило 230 тыс., повторных – 1,953 млн). Данные не оказывают существенного влияния на курс доллара США, но позволяют делать выводы о динамике рынка труда.

И, наконец, что же произойдет в долгожданную пятницу, 9 февраля? В этот день состоится первое в 2018 году заседание совета директоров Банка России по вопросу о денежно-кредитной политике. На заседании будет решаться вопрос о снижении ключевой процентной ставки. В настоящее время ключевая ставка находится на уровне в 7,75% при годовой инфляции в 2017 году в 3,7%, и это значит, что в текущем году Банк России также может несколько раз снизить процентную ставку. Недавно глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что уже 9 февраля Банк России может понизить ключевую ставку, а в текущем году, возможно, российский регулятор понизит ставку до 6-7%. Снижение ключевой ставки, если оно произойдет уже в эту пятницу, в краткосрочном аспекте может негативно сказаться на курсе рубля, хотя такая закономерность в России не всегда выполняется. Вероятный коридор значений пары доллар/рубль составляет 56-58 руб. за «американца», а для пары евро/рубль – 70-71 руб. за евро.

Кроме того, в пятницу выйдет статистика по динамике промышленного производства в Великобритании за декабрь и данные по уровню безработицы в Канаде за январь. Рынок ожидает, что в IV квартале американский ВВП вырос на 3% в годовом исчислении, что ниже темпов роста в III квартале (3,2% в годовом исчислении). Рынок ожидает, что промышленное производство в Великобритании в декабре выросло всего на 1% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 2,5% в предыдущем месяце. А в Канаде, по прогнозам экспертов, уровень безработицы в декабре остался на ноябрьском уровне в 5,7% трудоспособного населения. Если данные не разойдутся с прогнозом, «канадца» ждет краткосрочный рост. Вероятный коридор значений по канадскому доллару составляет 1,22-1,24 канадских доллара за доллар США.

Вечером в США выйдет еженедельный отчет Baker Hughes о количестве ежегодных нефтедобывающих платформ в США. Чем больше будет эта величина, тем более негативный сигнал придет на рынок нефти.

В пятницу, 9 февраля, в корейском городе Пхенхчон стартуют XXIII зимние Олимпийские игры. О скандале, связанном с участием российских спортсменов и об определенной дискриминации России на этой Олимпиаде, было написано много. Не будем повторяться, но отметим, что это событие никак не должно повлиять на курс рубля, что бы там ни произошло. На валютный рынок обычно спортивные события никак не влияют.