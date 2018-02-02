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Рубль скорректировался вниз, угроза санкций сохраняется

Аналитика
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Курс рубля к доллару снизился на завершающейся неделе, а к евро – в большей степени. Это было обусловлено продолжившимися попытками европейской валюты остаться в районе 1,25 доллара – впервые с конца 2014 года.

Факторами коррекции рубля вниз стали санкционные опасения в связи с публикацией и последовавшими комментариями по поводу "кремлевского доклада" администрации США, в который вошло все правительство РФ и бизнесмены с состоянием от 1 миллиарда долларов.

В итоге доллар по итогам недели вечером в пятницу прибавлял 10 копеек до уровня 56,4 рубля, а евро рос на 20 копеек до 70 рублей.

Санкции озадачили рубль

Рубль начал неделю разнонаправленными колебаниями против доллара и евро в русле курсовых тенденций форекс. Снижающаяся нефть не давала возможности рублю расти и дальше.

Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила, что по итогам завершившейся 26 января рабочей недели число действующих буровых установок выросло на 11 штук, или на 1,17%, до 947 единиц. Число работающих нефтяных буровых установок увеличилось на 12, или на 1,6%, до 759 единиц, что стало самым большим приростом с августа. 

В то же время, Банк России в пятницу 26 января предоставил банкам 167,4 миллиарда рублей в рамках сделок "валютный своп", что является максимальным уровнем с июня 2017 года. В ЦБ пояснили, что такой всплеск спроса имеет разовый эффект, связанный с концом месяца. Тем не менее, это оказывало поддержку курсу рубля против основных резервных валют. 

Выход "кремлевского доклада" стал неким спусковым крючком для выпуска пара – рубль попытался вырасти. Все подумали, что "гора родила мышь" и страшное позади. Минфин США в ночь на вторник опубликовал "санкционный список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Кроме списка в несекретной части документа ничего было, и инвесторы порадовались, что российский госдолг пока остался в стороне от санкций. Однако последовавшие комментарии американских чиновников и конгрессменов по поводу секретной части доклада напустили туману, мол, санкции будут, и опасаться есть чего.

С этим туманом внутренний валютный рынок прожил остаток недели и заканчивает ее в раздумьях, тем более, что внутренние сигналы также оказали разнонаправленное влияние на рубль. В частности, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что Банк России видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) на ближайшем заседании совета директоров 9 февраля, но не исключает и паузы в снижении ключевой ставки. 

Банк России не исключает более быстрого перехода к нейтральной ДКП от умеренно жесткой, чем предполагал ранее, сообщила также Набиуллина. При этом Банк России учитывает риски новых санкций США, неопределенность остается, сообщила она. 

В то же время, поддержку рублю принесли ее слова о том, что риски ослабления валюты РФ из-за внешних факторов, в первую очередь снижения нефтяных цен, сейчас ослабли. 

Инфляционные ожидания в России все еще не соответствуют цели ЦБ, они не заякорены и могут реагировать на внешние и внутренние факторы, также заявила глава Банка России, намекая на необходимость осторожности при смягчении ДКП, что поддерживает рубль. 

Прогнозы

Домоклов меч в виде опасности введения санкций против объявленных в кремлевском списке лиц или против госдолга РФ создает неопределенность и точно будет подавлять активность рублевых быков в ближайшее время.

Даже вышедшие под конец недели комментарии главы американского Минфина полной ясности не внесли, хотя и снизили риски для госдолга РФ и соответственно – рубля. В частности, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что распространение санкций на госдолг РФ приведет к сдерживанию роста российской экономики, увеличит нагрузку на ее банковский сектор и может повлечь ответные меры против интересов США. Распространение санкций США на госдолг России может негативно сказаться не только на российских, но и на американских инвесторах и компаниях. Они могут оказать отрицательное влияние на мировые финансовые рынки и бизнес, говорится в докладе американского минфина.

При этом ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ уже в конце следующей недели и сложности с дальнейшим ростом нефтяных котировок после их приближения к ключевому уровню 70 долларов за баррель также не будут способствовать укреплению российской валюты.


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