Индекс РТС упадет утром на 0,5%

Падение мировых фондовых рынков, которое началось еще в четверг с американских фондовых индексов, продолжилось в пятницу в Азии, затем в Европе и завершилось дальнейшим падением в США. Цены на нефть потеряли около 1%. Кроме того, инвесторы ждали ясности относительно возможных санкций, касающихся российского долга. Сочетание этих факторов привело к тому, что индекс РТС упал на 1,6%, а индекс ММВБ потерял 0,9%. По итогам недели индекс РТС сбросил 1,3%, а индекс ММВБ – 0,6%.

В конце дня в пятницу агентство Bloomberg опубликовало доклад Минфина США, который в целом говорит о нецелесообразности введения санкций в отношении российских долговых обязательств. По мнению авторов доклада, введение ограничений на операции с российским долгом и связанными с ним производными инструментами может вызвать негативные последствия для глобальных финансовых рынков и компаний. Кроме того, такие ограничения способны ударить по конкурентоспособности американских управляющих активами и подорвать единство санкционной политики, если к США не присоединятся ЕС и другие партнеры. Российский долговой рынок почти не отреагировал на публикацию доклада.

Основным внутрироссийским событием этой недели с точки зрения инвесторов будет заседание совета директоров ЦБР. Рынок практически единодушно прогнозирует снижение ставки на 0,25 п.п. до 7,5%. В пользу такого решения говорит продолжающееся в 2018 г. замедление инфляции.

Европейские индексы завершили неделю потерями, индекс Euro Stoxx опустился в пятницу на 1,5%. В свою очередь, американский рынок в пятницу продемонстрировал самое большое дневное падение более чем за год: индекс S&P потерял 2,1%, а DJ– 2,5%. При этом доходности казначейских обязательств США продолжили расти. Состояние рынка труда в США в январе, согласно данным опубликованным в пятницу, превзошло ожидания. Число новых рабочих мест составило 200 тыс., на 10% превысив прогноз, а средняя оплата труда выросло на 2,9% год к году, что на 0,3 п.п. лучше, чем ожидалось. Безработица остается на уровне 4,1%, что соответствует практически полной занятости. Все это свидетельствует в пользу того, что ФРС на следующем заседании повысит учетную ставку. Выход статистики вызвал укрепление доллара США по отношению к основным валютам и дальнейший рост доходностей UST. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 указывает на продолжение падения рынков, азиатские индексы, за исключением основного рынка Китая, торгуются в глубоком минусе, нефть продолжает дешеветь.

Российский рынок в этих условиях вряд ли удержится от снижения. Мы ожидаем, что индекс РТС упадет утром на 0,5%.