Новые санкции остаются фактором риска для динамики российского рынка

Согласно этому отчету, подобные санкции, с одной стороны, могут повысить стоимость заимствований, и, следовательно, будут оказывать понижательное давление на экономический рост России; с другой стороны, могут дестабилизировать финансовые рынки и бизнес и также могут вызвать ответные меры со стороны России против США.

Этот осторожный анализ подтверждает мнение рынка о том, что санкции против суверенного долга вряд ли будут вводиться в ближайшее время из-за их влияния на экономику США и глобальную экономику, что в итоге и может временно поддержать рынок.

Тем не менее, учитывая недавнее заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что США продолжит расширять санкции, неопределенность, связанная с новыми санкциями, полностью не рассеялась, и новые санкции остаются фактором риска как для российского роста, так и для динамики российского рынка.