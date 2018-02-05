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Мнения аналитиков

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Новые санкции остаются фактором риска для динамики российского рынка


Рынки
Наталия Орлова
Наталия Орлова
главный экономист Альфа-банка
 
В минувшую пятницу Минфин США в соответствии с законом CAATSA послал в Конгресс отчет о потенциальном влиянии расширения санкций на новый российский суверенный долг и полный спектр связанных с ним деривативов.

Согласно этому отчету, подобные санкции, с одной стороны, могут повысить стоимость заимствований, и, следовательно, будут оказывать понижательное давление на экономический рост России; с другой стороны, могут дестабилизировать финансовые рынки и бизнес и также могут вызвать ответные меры со стороны России против США.

Этот осторожный анализ подтверждает мнение рынка о том, что санкции против суверенного долга вряд ли будут вводиться в ближайшее время из-за их влияния на экономику США и глобальную экономику, что в итоге и может временно поддержать рынок.

Тем не менее, учитывая недавнее заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что США продолжит расширять санкции, неопределенность, связанная с новыми санкциями, полностью не рассеялась, и новые санкции остаются фактором риска как для российского роста, так и для динамики российского рынка. 

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