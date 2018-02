Снижение налогов в США - позитивный фактор?

S&P 500 уменьшился на 3,9% - до 2762,13 пункта из-за вялости повышения ставок при ускорении роста доходов американцев до +2,9% в год. Dow 30 упал на 4,1% - до 25520,96 пункта на опасениях приостановки деятельности федералов в США.

Прирост занятости вне с/х за январь достиг +200 тысяч против ожидаемой +181 тысячи рабочих мест и пересмотренных на 12000 вверх +160 тысяч месяцем ранее, безработица на 4,1%. Но замедления почасового заработка не дождались, и если в 4-м квартале рост удельных затрат на рабочую силу составил +2,0% в год, то в январе почасовой заработок вырос на +2,9% в год.

И рост доходов, и напряжённость в отношении бюджетного процесса (здесь следующий дедлайн 8 февряля 2018 года) объясняются третьим важным фактором – снижением налогов. Фактор этот пока воспринимается как единовременный для бизнеса. Компании либо вернут деньги акционерам, либо направят свободные деньги на капитальные вложения. Более долговременный стимул тратить появится у рядовых потребителей, чьи сбережения в США опустились до минимумов второй половины прошлого десятилетия около 2,4% от располагаемых доходов.

Судя по реакции сырьевых товаров, мир заботят возможные масштабы не только ускорения инфляции, но и повышения ставок ФРС. Цена золота уменьшилась в район $1332 за унцию, и Брент подешевел до $68 за баррель. Доходность 10-летних трежерис взлетела до +2,88%. Пара евро/доллар по-прежнему около 1,2449.

Из отдельных бумаг на рынке можно обратить внимание на интернет-магазин Amazon (Nasdaq: AMZN), установивший рекорд квартальной прибыли $1,86 млрд ($3,75 на акцию, в 2 раза больше консенсуса). У компании была такая высокая эффективная налоговая ставка, что из всего сектора FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet) снижение налогов оказалось наиболее благотворно для этого интернет-магазина. С помощью Amazon Prime доставлено более 5 млрд товаров по всему миру. Fire TV Stick и Echo Dot, десятки миллионов устройств Echo стали бестселлерами 2017 года.

На этой неделе ожидаются непроизводственный индекс ISM и отчётность компаний Walt Disney Co, Philip Morris International Inc., Nvidia Corporation, Gilead Sciences, Inc., Bristol-Myers Squibb Co, CVS Health Corp, Twenty-First Century Fox Inc, General Motors Company, Allergan plc, American International Group Inc, Activision Blizzard, Inc., Becton Dickinson and Co, Prudential Financial Inc, Emerson Electric Co., S&P Global Inc, Cognizant Technology Solutions Corp, Intercontinental Exchange Inc, Humana, Regeneron, Exelon.

Когда индексы подают признаки возможного скачка волатильности, настаёт время инвестировать в более консервативной манере. В какую сторону пойдёт тот или иной финансовый инструмент в этой ситуации? Как приумножить вложения, заставить капитал приносить доход? Каким путём не потерять на альтернативных издержках от бездействия денег? Всё это можно решить только с опорой на надлежащие диверсификацию и хеджирование.