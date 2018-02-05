В 2018 г "Северсталь" может снизить выручку на 15-20% на фоне коррекции цен на сталь

Основное увеличение выручки связано с подъемом цен на сталь, средняя цена реализации выросла на 8,7% (634 243 $/т) к 3 кв. 2017 года. При этом компании удалось остановить рост издержек, cash cost слябы почти не изменился и был зафиксирован на уровне 243 $/т. Данный фактор позитивно отразился на EBITDA марже этого показателя. Правда, EBITDA горнорудного сегмента росла более быстрыми темпами: на 32% по сравнению с 19% в сталелитейном сегменте.

В 2018 году мы ожидаем ухудшения финансовых показателей Северстали на фоне коррекции цен на сталь. Снижение выручки и EBITDA в долларовом эквиваленте ожидается на уровне 15-20%.