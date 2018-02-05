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На сегодня основной вопрос, в какую сторону рубль пройдет диапазон 56,50-56,80 за доллар


Рынки / Валюта
Дмитрий Полевой, ING Bank
Дмитрий Полевой
главный экономист ING Bank
 
Всю неделю рынки ждали новостей из США по санкциям против ОФЗ, но появление новостей о том, что они были признаны слишком рискованными (из-за возможных негативных эффектов для глобальной финансовой системы и американских управляющих), оказало рублю лишь незначительную и краткосрочную поддержку.

Учитывая, что многие изначально закладывались на благоприятный исход, реакция и оказалась минимальной. На первый план к вечеру вновь вышли глобальные факторы в виде сильных данных с рынка труда США и снижения цен на нефть до US$68/брл. Поэтому уровни 56.50/USD рубль прошел довольно быстро.

Сегодня рынок открылся с гэпом к 56.80/USD, но пройти сразу его не удалось. Этот уровень остается основным ориентиром на сегодня: его взятие будет зависеть от того, насколько продажи экспортеров (особенно учитывая, что рыночный курс доллара заметно превышает курс ЦБ) нивелируют спекулятивный спрос на валюту. На сегодня основной вопрос – в какую сторону рубль пройдет диапазон 56.50-56.80.

Денежный рынок

Ставки денежного рынка в пятницу уверенно снижались с 7-7.25% на открытие до 6.50-6.75% в течение большей части дня. На рынке овернайт FX свопов почти весь день также преобладали комфортные уровни 6.35-6.50%, и лишь к концу торгов ставки подросли до 7-8.85% при средней 6.76%. На верхней границе, учитывая достижение оффера ЦБ, банки привлекли около 24 млрд. руб. Учитывая сохранение избытка рублей, сегодня ЦБ попытается абсорбировать до 700 млрд. руб. в рамках аукциона тонкой настройки, а завтра вновь попытается продать КОБР на сумму около 355 млрд. руб. На кривой FX свопов контракты на 1-2М прибавили около 10-15 б.п (6.38%), в остальных сроках изменения были заметно менее значительными в пределах 1-4 б.п. (3М – 6.35%, 6М – 6.38%, 12М – 6.37%). Небольшой рост на 1-4 б.п. был зафиксирован на кривой XCCY на 1-5 лет (6.37-6.14%) при синхронном снижении соответствующих IRS на 1 б.п. (7.39-7.34%).

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