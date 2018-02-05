Мягкий тон доклада Минфина США не смог поддержать евробонды РФ на фоне роста доходностей UST

Однако это было ожидаемо и по большей части уже отыграно рынком в середине недели, поэтому новость не смогла оказать значительную поддержку котировкам российских евробондов. В пятницу суверенные еврооблигации РФ после нескольких дней положительной ценовой динамики заметно подешевели под давлением повышающейся доходности UST10, которое усилилось после выхода статистики в США. Снижение котировок длинных бумаг составило 0,7–1 п.п., а среднесрочных – 0,3–0,5 п.п. что несколько лучше, чем результаты бумаг других развивающихся рынков. По итогам недели в незначительном плюсе удалось остаться лишь длинным выпускам, которые в течение недели показывали опережающую динамику, тогда как среднесрочные евробонды упали в цене на 0,3–0,8 п.п. Пятилетний CDS-спред России в пятницу расширился на 3 б.п. до 107 б.п., а за неделю сократился на 5 б.п. На этой неделе российские еврооблигации могут остаться под негативным влиянием растущих доходностей гособлигаций США, цены на нефть снижаются, но пока остаются все же на достаточно высоком уровне.

Длинные бумаги Газпрома и «вечный» суборд ВТБ стали лидерами роста по итогам недели

В корпоративном сегменте динамика была достаточно сдержанной, а снижение котировок было менее существенным, чем в суверенном сегменте. В нефтегазовом секторе отметим длинные выпуски Газпрома и ЛУКОЙЛа, подешевевшие на 0,2–0,5 п.п. и 0,1–0,2 п.п. соответственно. Однако неделю они все же завершили в плюсе на 1,1–1,4 п.п. и 0,3 п.п. соответственно. Бумаги госбанков в пятницу смотрелись лучше рынка, падение их котировок не превышало 0,1 п.п. За неделю евробонды ВЭБа прибавили в цене 0,1–0,5 п.п., а «вечный» суборд ВТБ подорожал на 0,8 п.п. Что касается частных банков, то в пятницу ростом на 0,4 п.п. от номинала отличился лишь «вечный» суборд МКБ. В металлургическом секторе в пятницу цены снизились в среднем на 0,1 п.п. По итогам недели хуже рынка выглядели еврооблигации Русала, Металлоинвеста и Кокса, которые подешевели на 0,2–0,4 п.п. Евробонды VEON потеряли 0,1–0,2 п.п. от номинала, а за неделю падение составило 0,3–0,4 п.п. В транспортном секторе отметим бумаги РЖД и ГТЛК, которые в пятницу подешевели на 0,1–0,3 п.п.

Сегодня внешний фон негативный: доходность UST10 продолжает повышаться, цены на нефть стабильны после падения в пятницу. Азиатские рынки движутся вниз, как и котировки фьючерсов на американские индексы.