"Санкционная" неделя оказалась одной из самых успешных для рынка рублевого госдолга

Документ был представлен во второй половине дня, и его ключевым положением является вывод о негативных последствиях подобных санкций не только для российской экономики и властей, но и для иностранных инвесторов. Кроме того, в докладе говорится о нецелесообразности введения ограничительных мер без участия Евросоюза, который, напомним, еще в начале прошлой недели заявил об отказе расширять санкции против РФ. Тон доклада, как мы и ожидали, был мягким, что рублевый рынок оценил, естественно, позитивно, – ОФЗ и рубль стали дорожать.

Правда, рост курса рубля быстро прекратился на фоне снижения цен на нефть, а также в связи с резким укреплением доллара ко всем мировым валютам после выхода сильной макростатистики в США. По итогам пятницы рублевые госбумаги подорожали в среднем на 0,1 п.п. от номинала, но объем торгов вновь был достаточно высоким, более 40 млрд руб. Таким образом, «санкционная» неделя оказалась одной из самых успешных для рынка ОФЗ. Доходность в двухлетней точке опустилась на 5 б.п. до 6,75% годовых, в пятилетней снизилась примерно на 10 б.п. до 6,9%, в семилетней – примерно на 15 б.п. до 7,1%, в десятилетней – почти на 20 б.п. до 7,2% и в пятнадцатилетней упала также на 20 б.п. до 7,5%. После пятничной публикации Минфина США можно говорить о том, что санкционные риски для российского рынка госдолга заметно ослабли. Учитывая ссылку американского финансового ведомства на закрытую часть доклада, складывается впечатление, что более вероятно расширение персональных санкций (это и было нашим базовым сценарием). Теперь основное внимание инвесторов переключится на предстоящее заседание ЦБ.

В фокусе теперь заседание Банка России в пятницу

Помимо того, что санкции против РФ пока не были расширены, поддержку российским госбумагам оказали недельные данные по инфляции, вышедшие в среду (рост потребительских цен замедлился до нового исторического минимума 2,2%), и последовавшие затем комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о возможности более быстрого перехода к нейтральной денежно-кредитной политике. Перед заседанием Центробанка будет опубликована статистика по инфляции за январь и первую неделю февраля. Судя по всему, рынок пока закладывается на понижение ставки на 25 б.п. - до 7,5% в эту пятницу. Однако вероятность более радикального смягчения ДКП значительно вырастет, если в среду мы узнаем о продолжении замедления инфляции в начале февраля, что может немного поддержать оптимизм инвесторов в ОФЗ.

Несмотря на произошедший сдвиг кривой рублевых госбумаг, реальные доходности на российском рынке остаются одними из наиболее высоких среди развивающихся рынков. После сильного роста на прошлой неделе снижение ставки на 50 б.п. вряд ли приведет к новой волне больших покупок, мы ждем достаточно сдержанной реакции. Не стоит забывать, что российский рынок пока игнорирует рост доходностей американских гособлигаций, которые уже прибавили почти 40 б.п. с начала года, и этот фактор ОФЗ могут использовать для небольшой коррекции.