ЦБ снизит ставку, по меньшей мере, на 25 б.п.

Краткосрочные рублевые ставки на этом фоне закономерно продемонстрировали сдержанное снижение, отступив от верхней границы диапазона 6.9-7.2%. На горизонте недели спрос на рублевую ликвидность продолжит ослабевать, исключением может стать среда, на которую традиционного приходится размещение ОФЗ.

Ключевым событием недели для рынка станет заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Исходя из динамики инфляции и инфляционных ожиданий, ситуации на валютном рынке, а также учитывая необходимость дополнительного стимула для поддержания экономического роста, ожидаем снижения ключевой ставки регулятором, по меньшей мере, на 0.25 пп.

На этом фоне краткосрочные рублевые ставки могут снизиться к отметкам ~6.7-6.8%. Кроме того, сегодня Минфин должен объявить об объеме покупок валюты в феврале. Оценочно в текущем месяце ведомство в рамках бюджетного правила закупит валюты на ~300 млрд. руб.