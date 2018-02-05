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Начали год за здравие: в феврале рубль будет стабилен


Рынки / Валюта
Роман Ткачук
Роман Ткачук
старший аналитик "Альпари"
 
Январь был позитивным месяцем для рубля – нефтяные цены поднялись в район $70 за баррель, доллар оказался под давлением, к развивающимся рынкам был повышенный интерес со стороны инвесторов.

Наконец, в конце прошлой недели стало известно, что Минфин США не рекомендовал вводить ограничения на покупку ОФЗ (российских государственных облигаций), отметив возможный вред от таких санкций не только для российской экономики, но и для американских компаний. Это повышает инвестиционную привлекательность России в глазах инвесторов. Но на хорошем внешнем фоне рубль в январе укрепился к доллару лишь на 2,5%, существенно отстав от роста нефтяных котировок. Отметим, что стоимость барреля нефти в рублях поднялась в район 3900 и держалась на этом уровне весь месяц.

Рис.1 Стоимость барреля нефти в рублях за последние 6 месяцев

График
График

С фундаментальной точки при текущей дорогой нефти курс доллар/рубль вполне мог находиться на уровне 54-55. Если смотреть исторически, то последний раз, когда нефть стоила $70 за баррель (в конце 2014 года) доллар стоил 52-54 руб. В начале этого года над рублём довлели опасения введения запрета Минфином США на покупку российских облигаций. На этих страхах в конце января под некоторым давлением оказались ОФЗ. Индекс государственных облигаций RGB (Russian Government Bond) Index приостановил рост. Но новых санкций не последовало, просадка была недолгой. RGB Index продолжил штурм новых максимумов, создавая потенциал для укрепления рубля. 

Рис.2 Индекс российских гособлигаций RGBI за последние три месяца

График
График

Что тормозит укрепление рубля?

Локально укрепляться рублю не дают активные покупки валюты со стороны отдельных игроков. Покупки осуществляют банковский сектор (в котором наблюдается недостаток валютной ликвидности), корпорации (которым предстоят выплаты по внешним долгам), а также Министерство финансов РФ. В феврале Минфин РФ направит на покупку валюты 298 млрд руб. Сверхдоходы от дорогих нефти и газа российские власти продолжают использовать для пополнения валютных резервов, «подушки» на случай экономических потрясений в будущем. Но эти покупки валюты – локальный фактор, фундаментально позитивную картину относительно российской валюты он не меняет. 

Рис. 3. Динамика нефти и рубля за последние шесть месяцев

График
График

Банк России продолжает проводить курс постепенного ужесточения денежно-кредитной политики. Мы ожидаем, что на ближайшем заседании 9 февраля ведомство Эльвиры Набиуллиной снизит ключевую ставку с текущего уровня 7,75% на 0,25% или на 0,5%. Регулятор продолжит делать это и в дальнейшем. К концу года ставка может быть опущена ниже 7%. Сюрпризы маловероятны, поэтому действия российского Центробанка вряд ли повлияют на ход  валютных торгов.

У рубля есть потенциал для укрепления

В последние годы определяющими для курса рубля являются два фактора – нефтяные цены и отношение инвесторов к российским активам (например, к ОФЗ). Оба этих фактора сейчас говорят в пользу укрепления рубля. Впрочем, в них обоих скрыты определённые риски. Нефть может скорректироваться вниз к $65, а на мировых рынках снижается интерес к рисковым активам (в том числе, развивающимся рынкам). Кроме того, недавно министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США в дальнейшем продолжит расширять санкции в отношении России. Если эти риски не реализуются, то рублю одна дорога наверх, в сторону укрепления. В феврале курс доллар/ рубль может откатиться к 55-56, а евро/рубль – к 69-70. Более сильное укрепление рубля в ближайшее время маловероятно. До президентских выборов 18 марта наиболее вероятно, что курс рубля будет стабилен.

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