Мировой рынок облигаций продолжает вызывать беспокойство

Как только японский регулятор уйдёт в сторону, остановив интервенции и безлимитные покупки облигаций, новая и более серьёзная волна распродаж прокатится по всему мировому долговому рынку.

С открытия торгов в Европе сегодня вновь резко ухудшились инвестиционные настроения в сегменте рисковых активов, хотя российский фондовый рынок пока держится неплохо на фоне всего внешнего негатива. Европейские биржевые индексы в первой половине дня резко спикировали более чем на 1%. Рублёвый индекс Московской биржи в первой половине дня просел на скромные 0.3%, а валютный РТС скорректировался на 0.5%, до 1265 пунктов.

Несмотря на нерадужный внешний фон, два главных отечественных «мамонта» – Сбербанк и Газпром сумели выйти на положительную территорию, хотя рост незначительный, всего 0.2%. В то же время, главный аутсайдер последних шести месяцев – акции Магнита, сегодня рухнули ещё почти на 4%, до нового минимума за пять лет. После хорошего отчёта сегодня вышли в плюс бумаги Северстали, а в лидерах роста - акции Аэрофлота, они растут почти на 3%. Поведение бумаг больше похоже на технический отскок, и покупать этого эмитента пока рано. В секторе электроэнергетики сегодня всё в красном цвете, лишь акции Россетей балансируют вблизи пятничного закрытия.

Индекс промышленных металлов сегодня торгуется почти нейтрально. Ему помогают держаться на положительной территории неплохие данные из Китая. Опубликованный сегодня утром индекс деловой активности в секторе услуг Китая (PMI) от Caixin (янв) оказался лучше прогнозов, поэтому риски коррекции цен на сырьё пока спали. Не стоит забывать, что Китай через неделю уходит на длинные новогодние праздники, поэтому сжатие ликвидности со стороны регулятора всё равно будет давить на промышленные металлы.

Цена на нефть после пятничной коррекции почти на 2% сегодня торгуются нейтрально. Риски коррекции тут, безусловно, растут, да и сезонный фактор будет играть роль, поэтому с горизонтом 1-2 месяца стоит закладываться на нисходящее движение. Пока котировки нефти марки Brent торгуются вблизи 67.9 доллара за баррель, а котировки нефти марки WTI в районе 65 долларов за баррель.

Драгоценные металлы сегодня в плюсе. Золото дорожает на 0.3%, серебро – почти на 1.2%. Цена тройской унции золота торгуется у отметки 1337$. Пока не совсем понятно, появится ли спрос на драгоценные металлы, если ситуация на рынках акций ухудшится ещё больше. Многое будет зависеть от динамики казначейских облигаций. США. Как только цены на них пойдут вверх, а доходность вниз, появится спрос на золото и серебро.

На глобальном валютном рынке сегодня всё спокойно, лишь незначительное давление испытывают валюты развивающихся стран. Индекс доллара (DXY) у отметки 89, ключевая валютная пара евро/доллар на 1.244, а российский рубль в паре с долларом теряет скромные 0.2%, отступая до 56.65.

Открытие торгов в США пройдёт на отрицательной территории, с потерями порядка 0.5-0.7%. Закрытие прошлой недели было очень слабым, поэтому пока стоит ждать дальнейших распродаж в США. Наиболее важный день для американского рынка - вторник. На этот день назначено голосование по краткосрочному продлению финансирования правительства США до 22-23 марта. Если оно провалится, то выход из рисковых активов усилится.

Техническая картина по индексу МосБиржи постепенно продолжает ухудшаться. Пока идёт борьба за очень важный уровень поддержки на отметке 2255 пунктов. Если этот рубеж не устоит, то лучше частично или полностью выходить из акций, поскольку следующая цель коррекции будет находиться намного ниже.