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Вероятность жестких санкций к РФ существенно снизилась


Рынки
Дарья Желаннова
Дарья Желаннова
аналитик УК "Альфа-Капитал"
 
По итогам прошедшей недели Dow Jones снизился на 4% и закрылся чуть выше отметки 25 500, S&P 500 потерял 3,74% и закрылся чуть выше отметки 2760, Nasdaq снизился на 3,53% и закрылся чуть выше отметки 7200.

Вслед за американскими корректировались европейские индексы: Euro STOXX 600 снизился – на 3,18%, DAX – на 4,22%. Индекс MSCI развивающихся рынков потерял 3,63%. На текущий момент коррекция на западных рынках носит скорее технический характер, отыгрывая продолжительный рост. Существенных макроэкономических проблем, которые могут вызвать глубокий спад, пока не видно. О том же, кстати, говорит и то, что в долларовом выражении с начала года основные фондовые индексы США, Европы и Японии показывают очень близкую динамику. 

В США были опубликованы сильные данные по рынку труда. Рост занятости в не с/х секторе, по данным ADP, составил 234 тыс., по данным отчета по занятости – 200 тыс., оба показателя лучше ожиданий рынка. Уровень безработицы сохраняется на рекордно низкой отметке 4,1%. По итогам заседания ФРС 31 января, как и ожидалось, параметры монетарной политики были сохранены, первое повышение ставок по-прежнему ожидается в марте. Самое важное – рынок отметил, что заявление Комитета по операциям на открытом рынке предполагает более уверенное повышение ставок в течение 2018 года: ранее ожидалось 2–3 повышения, теперь появились сигналы о возможных 3–4. Но, видимо, если рынок казначейских облигаций начал реагировать на эти изменения ожиданий почти с начала года, то до рынков акций это докатилось только сейчас. 

ВВП еврозоны прибавил 2,7% по итогам 2017 года, рынок ожидал рост на 2,8%. Инфляция в еврозоне замедлилась до 1,3% в январе с 1,4% в декабре. Безработица остается на уровне 8,7%. Евро в течение недели торговался вблизи отметки 1,25. На предстоящей неделе состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Чем более «ястребиной» становится позиция ФРС, тем большей готовности следовать за ней ждут и от ЕЦБ при сопоставимо хорошей макростатистике. У Драги будет все меньше причин говорить о продлении программы выкупа активов и все больше оснований обозначить дату ее окончания, и не исключено, что раньше, чем в сентябре. 

Российский рынок акций чувствует себя лучше, чем другие развивающиеся рынки. Индекс МосБиржи потерял меньше 1% за прошлую неделю. Нефть марки Brent за прошлую неделю снизилась на 3,4% и торговалась в узком диапазоне 68–70 долл. за баррель, курс USD/RUB повысился на 0,26%, до 56,36, по итогам недели. Неопределенность относительно санкций США почти сошла на нет – из появившихся сообщений следует, что Минфин США не склонен вводить ограничения на участие инвесторов в российском госдолге, поскольку это существенно затронет их интересы. Но окончательно вопрос с санкциями пока не снят, какие-то меры, согласно закону, должны быть приняты, однако вероятность того, что они будут жесткими, существенно снизилась.

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