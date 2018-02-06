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Западные фондовые индексы и нефть Brent вернулись на декабрьские уровни


Рынки
Олег Шагов
Олег Шагов
начальник аналитического отдела ИФК "Солид"
 
Внешний фон перед открытием рынка в России негативен.

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит понижательным.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе отметки $66,9 за баррель, снизившись в ожидании публикации данных отраслевой статистики по запасам «черного золота» в США, которые по прогнозам могут продолжить рост.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром продолжают падение. Основные азиатские фондовые индикаторы несут значительные потери. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном обвале ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня на 4-6%.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем с гэпом вниз в район 2250 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях неблагоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор останется под давлением продаж.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник снизились, вернувшись на декабрьские уровни при оборотах торгов на 20% выше среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (-1,46%), упало в цене 92% бумаг, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало понижение акций табачной компании BAT (-2,7%) и телекома Vodafone (-4%). Французский индекс CAC (-1,48%) упал на фоне просадки акций Unibail (-2,7%) и LafargeHolcim (-2,6%). Немецкий фондовый индикатор DAX (-0,76%) тоже понизился из-за снижения цен акций Siemens (-1,3%), Bayer (-1,5%), Volkswagen (-1,9%) и Henkel (-3%).

Фондовый рынок США в понедельник обвалился. Наибольшее негативное влияние на поведение индекса "голубых фишек" Dow Jones (-4,6%) оказало падение акций Boeing (-5,7%), 3M (-5,6%) и Goldman Sachs (-4,2%). Индекс high-tech биржи NASDAQ упал на 3,78%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (-4,1%) показал максимальное однодневное падение за последние шесть лет,  опустившись ниже уровня начала текущего года при оборотах торгов на 70% выше среднемесячных. При этом просадкой в нем на 5% выделился индекс финансового сектора, в котором упали котировки 100% акций.

Рынок акций РФ в понедельник снизился. Индекс МосБиржи потерял 0,22% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. При этом наибольшее негативное воздействие на него оказало падение котировок обыкновенных акций Сбербанка (-0,7%), Татнефти (-2,5%) и Лукойла (-1,2%). Сдержало снижение индекса МосБиржи повышение в цене обыкновенных (+2,1%) и привилегированных (+2,6%) акций Сургутнефтегаза. 

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди предстоящих сегодня российских корпоративных событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, стоит отметить намеченный Газпромом День инвестора в Нью-Йорке, а также ожидающиеся финансовые результаты ММК за 4 квартал 2017 года.

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