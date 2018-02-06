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Резкое падение американских индексов отразится на остальных рынках


Рынки
Чернышев Константин
Константин Чернышев
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Российский рынок акций сегодня будет находиться под давлением негативного внешнего фона.

В понедельник падение фондовых индексов усугубилось на всех основных торговых площадках Азии и Европы. Попытка американского рынка вернуться к росту не увенчалась успехом, и основные фондовые индексы США завершили сессию рекордным за много лет внутридневным снижением. Индекс S&P 500 провалился на 4,1%, а Dow Jones потерял и того больше – 4,6%. Бегство инвесторов в защитные активы привело к скачку цен на американские казначейские обязательства. Доходность 10-летних UST упала почти на 20 б.п. до 2,66 %, а доллар укрепился относительно евро.

Российский рынок, так же как и европейские, вчера отступал, но не успел отреагировать на распродажу в США. Индекс РТС подешевел вчера на 0,7%, а индекс ММВБ – лишь на 0,2%. Потери европейских рынков составили более 1%, индекс Euro Stoxx 50% снизился на 1,6%.

Основной вопрос теперь, что означает вчерашнее глобальное падение: смена ли это тренда, или ожидавшаяся коррекция после слишком быстрого роста. Хотя российский рынок остается фундаментально на 30–40% дешевле развивающихся и на 50–60% развитых рынков, в случае продолжения распродаж на внешних площадках, его также ждет негативная динамика.

Сегодня азиатские индексы начали день сильным снижением, даже большим, чем вчерашнее в США. Фьючерс на S&P 500 потерял этим утром около 1% и не обещает ничего хорошего рынкам сегодня, а нефтяные котировки отступают к уровням начала января. Российскому рынку акций уготовлено тяжелое начало торговой сессии, он откроется потерей 3–4% по индексу РТС.

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