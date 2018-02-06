Евробонды РФ повторяли динамику других EM, доходности суверенных бумаг выросли на 3-4 б.п.

Доходность UST10 пробила очередной максимум в 2.88% в начале дня. Однако после открытия американских рынков бенчмарки начали стремительно расти: волна распродаж прокатилась по мировым рынкам акций, вызвав бегство в качество и, вероятно, закрытие коротких позиций в Treasuries. UST10 завершили день на отметке 2.70% (внушительное снижение сразу на 14 бп), в ходе азиатской сессии рост котировок продолжился.

Облигации EM торговались под давлением во время торговой сессии в Европе, не успев отреагировать на ралли в базовых активах. Доходности суверенных выпусков выросли на 4-6 бп, Турция и Аргентина оказались в числе аутсайдеров.

Российские евробонды повторяли динамику других EM, доходности суверенных бумаг выросли на 3-4 бп. Доходности ОФЗ на ближнем отрезке увеличились на 2-3 бп, выпуск 26207 закрылся без изменений на отметке 7.08%.



