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Мнения аналитиков

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Рубль продолжит ослабление из-за негативного общего фона


Рынки
Виктор Веселов
Виктор Веселов
главный аналитик банка "Глобэкс"
 
Российский рынок упадет на открытии торгов вслед за падением американского и азиатских рынков на 4% и 2,5-5% соответственно.

На этом фоне доходность UST-10 снизилась почти на 20 б.п. - до 2,69%, так инвесторы на время выключили аппетит к риску. Волнение американских инвесторов было вызвано усилением инфляционных рисков из-за улучшения рынка труда, при этом рост доходности гособлигаций США в январе с 2,40% до 2,7%, а далее до 2,85% вкупе с ослаблением доллара к евро на 4,7% до 1,25 долларов также способствовали ожиданию снижения экономики США. 

В свою очередь, индекс волатильности VIX подскочил до 37%. Мы считаем, что негативными факторами для американского рынка послужили: приближение очередного срока, когда будет закончено финансирование правительства США (6 февраля), ожидание усиления дефицита торгового баланса (тоже 6 февраля), плюс 81% американских компаний, входящих в базу расчета фондового индекса SP500, отчитались за IV квартал 2017 года, и побили рекорды по прогнозам аналитиков по прибыли на акцию, что дало сигнал американским инвесторам фиксировать прибыль. Кроме того, рынок растет уже около 400 дней без коррекции в 5%. Однако, мы считаем, что локальная коррекция в скором времени сменится на спекулятивные покупки рынка инвесторами из-за возросшего индекса VIX. 

Рубль продолжит ослабление из-за негативного общего фона и снижения цен на нефть на 1,6% до $67 за баррель. Помимо этого, мы видим увеличение объема притока иностранной ликвидности на российский рынок в последние 2-3 торговые сессии - мировые инвесторы пробуют искать тихую гавань во время коррекции мировых рынков.

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