Рынок энергоносителей в тени провала фондового рынка в США и сокращения ликвидности на рынках

Так, дневное укрепление доллара относительно евро составило около 1,2%. Так что цены нефти Брент, выраженные в евро, за день подешевели лишь на символические 0,2%. Во вторник снижение цен нефти еще может продолжиться.

В ценах газа снижение было гораздо более выразительным. Но и оно не идет ни в какое сравнение с провалом, случившимся на фондовом рынке США. Эпический провал фондового рынка уже повлиял (и в дальнейшем будет влиять) на динамику остальных рынков. Так, происходивший в понедельник рост индекса доллара можно было связать с панической нехваткой ликвидности на рынках.

Как бы то ни было, но цены нефти снижаются. При этом снижение цен нефти марки Urals даже опережает динамику цен марки Брент. Дело в том, что (по сообщению Reuters) потребители нефти в Европе все более обращают внимание на ухудшение качества российской нефти, причем настолько, что ряд покупателей собираются пересмотреть количество поставок и цену, которую они готовы платить. По их мнению, происходит это потому, что более качественные сорта нефти стали направляться в Китай, а западные покупатели должны довольствоваться тем, что остается.

Министерство энергетики РФ и Транснефть признают проблему слабого качества Urals и отмечают, что качество нефти Urals снижалось на протяжении последних нескольких лет, но связывают это снижение с истощением старых месторождений. Нефть марки Urals, которая поступает потребителям в Европе, представляет собой смесь в трубопроводной системе различных источников нефти.

Данные химического состава экспортированного в этом месяце в Европу состава Urals находится возле нижней отметки диапазона качества, допускаемого Росстандартом. Качество нефти оценивается на основе количества серы и степени тяжести или плотности. Как правило, чем выше уровень серы и тяжести, тем ниже качество нефти и её труднее перерабатывать. Так, национальный стандарт для серы предполагает ее уровень ниже 1,8%. Но содержание серы в поставляемой в Европу нефти иногда превышает заявленный уровень.

Россия является основным поставщиком сырой нефти в Китай уже 10-й месяц. Нефтяной сектор России разворачивается в сторону Азии, экспорт нефти с Урала через западные порты России сократится в 2018 году до самого низкого уровня с начала 2000-х, из-за перевода потоков в Китай. По расчетам Рейтер, цены на смесь ВСТО составляли в среднем на $3 за баррель выше, чем на Urals в 2017. Так что основания для возможного более активного снижения цен нефти Urals имеются.

Из новостей энергорынка можно упомянуть вышедшую публикацию прогноза экспертов агентства Bloomberg. Согласно средним цифрам этого прогноза, за неделю до 2 февраля в США запасы сырой нефти выросли на 2,9 мб; запасы бензина подросли на 1,0 мб. (Но запасы дистиллятов снизились на 1,5 мб, так же как и согласно собственному прогнозу Bloomberg запасы сырой нефти в Кушинге похудели на 2,0 мб). Напомним, что еженедельный отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов будет опубликован по стандартному расписанию в среду 7 февраля.

Но главное внимание рынков будет сфокусировано на событиях, происходящих на фондовом рынке США. В тени провала фондового рынка в США и сокращения ликвидности на рынках события энергорынка проходят лишь бледной тенью.