Ставки МБК сегодня могут подрасти

На рынке овернайт FX свопов почти весь день ставки оставались в диапазоне 6.30-7.15% с непродолжительным ростом до 7.90-8.70% к закрытию торгов (средняя 6.67%). На аукционе «тонкой настройки» ЦБ привлек весь лимит 700 млрд. руб. при предложении почти в 1100 млрд. руб. Учитывая этот факт, сегодня лимит на недельном аукционе может быть увеличен, как минимум, до 3 трлн. руб. помимо аукциона по продаже КОБР на сумму около 355 млрд. руб. Действия ЦБ по абсорбированию ликвидности и скорое начало нового периода усреднения должно удержать ставки депо от снижения. На кривой FX свопов волатильность колебаний ставок снизилась, изменения не превышали 2-5 б.п. (1М – 6.32%, 3М – 6.40%, 6М – 6.38%, 12М – 6.39%). Такой же рост на 2-4 б.п. был зафиксирован на кривой XCCY на 1-5 лет (6.39-6.18%) при более умеренном повышении соответствующих IRS на 2 б.п. (7.39-7.37%). Сегодня ставки могут еще немного подрасти на фоне глобального негатива и колебаний курса рубля.