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Российские суверенные еврооблигации подешевели на фоне слабого спроса на бумаги EM


Облигации / Рынки
Силуэт
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Российские суверенные евробонды начали день с падения котировок под влиянием неблагоприятных внешних факторов – доходность UST10 утром продолжала расти, цены на нефть снижались, спрос на активы развивающихся рынков был слабым.

И хотя во второй половине дня рост доходности базового актива сошел на нет, это не повлияло на котировки российских бумаг, которые заметно снизились по итогам дня. Так, длинные выпуски потеряли 0,8–1 п.п. от номинала, а среднесрочные – 0,2–0,4 п.п. Доходности вдоль суверенной кривой выросли на 3–6 б.п., что в целом соответствовало динамике бумаг других развивающихся рынков. Пятилетний CDS-спред России остался без изменений на уровне 107 б.п.

Отметим, что поздно вечером, после закрытия торгов на российском рынке, доходность UST10 резко упала при повышении спроса на защитные активы, и сегодня это может оказать поддержку российским евробондам.

Евробонды Газпрома, Global Ports и Петропавловска подорожали после падения доходности UST10

В корпоративном сегменте большая часть бумаг продолжила умеренно снижаться в цене, однако отдельные выпуски успели отреагировать на вечернее падение доходности UST10 и смогли заметно подорожать. Так, среди выпусков Газпрома GAZPRU’28 (YTM 4,3%) и GAZPRU’34 (YTM 5,1%) прибавили к концу сессии 0,4 п.п. и 0,7 п.п. от номинала соответственно, тогда как другие бумаги эмитента завершили день падением. Худшую динамику продемонстрировали вчера евробонды Газпром нефти, подешевевшие на 0,3–0,5 п.п. Еврооблигации госбанков снизились в цене незначительно – в пределах 0,1 п.п. Котировки бумаг частных банков также опустились (-0,1 п.п.), и лишь «вечные» суборды Альфа-Банка прибавили 0,1 п.п. от номинала. В металлургическом секторе ситуация была аналогичной, в среднем потери составили 0,1 п.п. Выпуск Петропавловска POGLN’22 (YTM 8,1%) вечером вышел в плюс – на 0,4 п.п. Также значительный рост продемонстрировали бумаги Global Ports, которые к концу торгов подорожали на 0,3–0,4 п.п.

Сегодня внешний фон позитивный: рекордное падение доходности UST10 окажет сегодня поддержку российским бумагам, несмотря на то что цены на нефть вчера вечером сильно упали. Азиатские рынки резко ушли вниз, фьючерсы на американские индексы продолжают дешеветь.

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