Банк России наращивает объем стерилизации ликвидности

Регулятор вновь проведет сегодня депозитный аукцион тонкой настройки, лимит повышен до 1 трлн руб., что на 300 млрд руб. больше вчерашнего лимита. Теоретически такому повышению вполне можно найти и обычное объяснение – сегодня последний день периода усреднения, норматив уже выполнен, так что у банков есть возможность нарастить объем банковских депозитов в ЦБ.

Правда, мы полагаем, что столь значительное увеличение лимита может быть вызвано желанием Центробанка максимально стерилизовать навес избыточной ликвидности, чтобы снизить давление на рубль. Так, бегство в качество на глобальных рынках может сегодня привести к активной распродаже рублевых активов и росту спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке. Если же турбулентность на глобальных рынках сохранится в ближайшие дни, ЦБ также может проявить осторожность при вынесении решения по ставке, в текущих условиях снижение ставки на 50 б.п. может лишь усилить распродажу на локальном рынке. Мы ждем, что если ситуация на глобальных рынках не будет ухудшаться, регулятор снизит ставку на 25 б.п. на ближайшем заседании.

Министерство финансов объявило объем интервенций на февраль

За период с 7 февраля по 6 марта ведомство планирует купить валюты на 293,6 млрд руб. (15,7 млрд руб. в день). Это больше, чем в январе, когда покупки составили 257,1 млрд руб. За весь прошлый год Минфин купил валюты на 830 млрд руб., в текущем году интервенции могут достичь этой суммы за три месяца. Рост объема интервенций со стороны Минфина вызван как повышением нефтяных котировок, так и новым бюджетным правилом.

Тем не менее в условиях турбулентности действия ведомства могут оказаться достаточно болезненными: во-первых, они усложняют задачу ЦБ по стерилизации избыточной ликвидности, а во-вторых, могут привести к дефициту валютной ликвидности на внутреннем рынке в условиях роста спроса на нее.