Еще накануне индекс доллара достиг двухнедельных максимумов, что оказывало основное сдерживающее влияние на валюты развивающихся рынков. Однако после существенного роста за последние дни в утренние часы вторника инвесторы фиксировали прибыль в американской валюте.

Мы ожидаем, что в течение дня коррекция доллара на мировых площадках может продолжиться, так как большая часть оптимизма в американской валюте на текущий момент была исчерпана на прошлой неделе. При этом фактором поддержки для рубля может стать активное абсорбирование рублевой ликвидности Банком России одновременно с завершением периода усреднения обязательных резервов. С четверг ЦБ уже трижды выходил на рынок с операциями «тонкой настройки» (впервые с начала января), а лимиты на недельных депозитных аукционах остаются вблизи исторических максимумов.