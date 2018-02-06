FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Коррекция доллара на мировых площадках может продолжиться


Рынки
Юрий Кравченко
Юрий Кравченко
старший аналитик ИК "Велес Капитал"
 
На открытии во вторник пара доллар/рубль пыталась преодолеть отметку в 57,4 руб., что является максимумом с торгов в январские праздники, однако в последующие часы скорректировалась в район 57 руб., а рубль одним из последних из валют развивающихся рынков перешел в положительную зону с долларом.

Еще накануне индекс доллара достиг двухнедельных максимумов, что оказывало основное сдерживающее влияние на валюты развивающихся рынков. Однако после существенного роста за последние дни в утренние часы вторника инвесторы фиксировали прибыль в американской валюте. 

Мы ожидаем, что в течение дня коррекция доллара на мировых площадках может продолжиться, так как большая часть оптимизма в американской валюте на текущий момент была исчерпана на прошлой неделе. При этом фактором поддержки для рубля может стать активное абсорбирование рублевой ликвидности Банком России одновременно с завершением периода усреднения обязательных резервов. С четверг ЦБ уже трижды выходил на рынок с операциями «тонкой настройки» (впервые с начала января), а лимиты на недельных депозитных аукционах остаются вблизи исторических максимумов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ