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Рубль: драматических движений не предвидится


Рынки / Валюта
Роман Блинов
Роман Блинов
эксперт компании "Международный финансовый центр"
 
Российская валюта послушно продолжает отступление с оглядкой на мировые фондовые рынки и рисковые активы в целом.

На старте торгов во вторник рубль обновил минимумы начала января и затормозил снижение благодаря некоторому ослаблению давления на котировки нефти. Однако общая краткосрочная картина по-прежнему сопровождается понижательными рисками, которые исходят сразу с нескольких фронтов.

Доллар пытается удержать позиции после укрепления в ответ на пятничный отчет по занятости в США и взлет показателей доходности трежерис к новым 4-летним максимумам. Однако валюте явно сложно противостоять напору своих европейских коллег, которые при первом удобном случае пытаются возобновить наступление. И это портит общую картину по доллару, ограничивая медвежий потенциал рубля.

Впрочем, риски для нашей валюты будут сохраняться до тех пор, пока не завершится масштабная коррекция на фондовых площадках мира в условиях бегства от рисков, которое вдобавок подрывает позиции нефти. В сырьевом сегменте и без того господствуют страхи по поводу роста активности сланцевых компаний США, и текущие настроения инвесторов делают актив еще уязвимее.

Немаловажно обратить внимание на завтрашний аукцион Минфина, который служит традиционным индикатором спроса на рублевые бумаги. Если спрос снова превысит предложение, это поможет ослабить текущее давление на рубль, особенно если при этом мы будем наблюдать отступление доллара по всему спектру рынка.

Что касается общего потенциала снижения российской валюты, причин для драматических движений на данный момент не наблюдается. Вашингтон дал понять, что не горит желанием распространять санкции на российский госдолг ввиду потенциальных масштабных последствий такого шага для всей мировой экономики. А значит, главной угрозы удалось миновать. Поскольку доллар остается фундаментально слабым, и даже в случае улучшения настроя вряд ли сможет продемонстрировать устойчивое ралли, рубль почувствует себя комфортнее, как только паника в сегменте рисковых активов утихнет.

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