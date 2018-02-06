Wells Fargo обвалил фондовый рынок США: мало никому не покажется

За два дня индекс DJIA потерял 7%, индекс S&P500 упал на 6,3% и NASDAQ снизился на 6%. Вслед за собой американский рынок потянул вниз азиатские торговые площадки и российский фондовый рынок. Японский Nikkei просел почти на 5%, китайский Shanghai Composite – на 2,9%, сегодня днем индекс ММВБ теряет 1,1%, а индекс РТС – 1,8%.

На наш взгляд, главной из причин усиления коррекции на фондовом рынке США стали действия ФРС США в отношении банка Wells Fargo, который является системообразующим и третьим по величине банком в Штатах. Проблемы в Wells Fargo уже не новость, так как известно о них достаточно давно, но беспокойство вызывает тот факт, что за 1,5 года ситуация в банке не улучшилась, а лишь усугубилась. Напомню, что сотрудники банка без ведома клиентов ради выполнения плана продаж открывали счета на их имя, а также осуществляли махинациями с кредитами, завышая их стоимость для клиента. В итоге было открыто более 3,5 млн счетов и более 550 тыс. заемщиков переплатили за кредит. Несмотря на штраф в размере $185 млн, что для Wells Fargo незначительная сумма, банк продолжил вести недобросовестную политику в отношении своих клиентов.

Чтобы наказать банк ФРС США пошла на беспрецедентные меры и в пятницу, 2 февраля, запретила Wells Fargo увеличивать размер активов на своем балансе и предписала заменить четырех директоров в своем совете. Это значит, что банк сможет только привлекать депозиты и выдавать кредиты. На сегодняшний день активы банка составляют $1,95 трлн. Отсутствие возможности наращивать активы в дальнейшем приведет к серьезному ухудшению финансовых показателей банка. Именно поэтому котировки банка в понедельник открылись с гэпом вниз и обвалились почти на 10%. Поскольку компания входит в индекс S&P 500, падение ее акций сказалось и на динамике индекса.

Wells Fargo – крупнейший в стране банк, аффилированный с рядом более мелких кредитных организаций и страховых компаний США. То есть санкции ФРС автоматически окажут негативное влияние и на их работу, а значит, финансовые потери понесут еще сотни компаний. В связи с этим, наибольшее снижение в понедельник показали акции финансового сектора.

Еще одна причина, почему рынки так резко отреагировали на санкции в отношении Wells Fargo, кроется в том, что банк является крупнейшим инвестором как на финансовом рынке США, так и на международных площадках, крупнейшим держателем облигаций, акций и деривативов. А значит, рынки на время лишатся крупного инвестора, маркетмейкера, не дополучат инвестиции, которые исчисляются миллиардами долларов.

Ну и, пожалуй, последний фактор, почему ситуация с Wells Fargo вызвала такой ажиотаж на рынках, связан с действиями ФРС США. Регулятор наглядно продемонстрировал для всего банковского сектора, что за несоразмерные риски банки будут наказывать, и не только банки, но и их директоров.

Федрезерв снимет ограничения с банка после устранения нарушений, точные сроки не обозначены. Соответственно, коррекция на рынке может продолжиться. Есть вероятность, что проблемы в Wells Fargo могут усугубиться и таким образом крупнейший банк США может повторить историю Lehman Brothers. Реализация данного сценария приведет к банковскому кризису в США и обвалу фондовых индексов. Ситуация затронет мировые площадки, в том числе и российские. Мало не покажется никому.