Оптимизм вернется, но позже

Индекс волатильности CBOE (VIX) также зафиксировал самый большой рост за день в истории, взлетев на 85%. Курс доллара продолжил рост по отношению к евро до уровня 1,2389 от 1,2459.

Причина для столь заметного всплеска волатильности не одна. Это было связано с желанием части крупных игроков зафиксировать существенную прибыль начала года в момент, когда большинство драйверов начала года уже были отыграны. Поводом для продажи также стали рост доходностей облигаций, которые становятся привлекательны для покупки, а также опасения относительно ускорения роста инфляции. Ближе к концу торговой сессии, когда падение усилилось, добавился фактор срабатывания мэржин-колов у ряда больших трейдеров, которые использовали заёмные средства.

Столь сильное снижение, которое пережили индексы накануне, не завершится быстрым отскоком. На постмаркете многие акции продолжили дешеветь, а два фонда связанных с волатильностью (XIV и SVXY) потеряли на послеторговой сессии более 80% своей стоимости. Это означает существенные потери для игроков, в чьих портфелях были акции данных ETF, мэржин-колы по их счетам и необходимость для покрытия продавать акции, будут негативным фактором для рынка сегодня. ETF на индекс S&P500 на премаркете теряет порядка 0,8%.

Помимо этого, в настоящий момент мало драйверов роста, которые не были бы учтены инвесторами. В таких условиях рынок на длительное время (более месяца) может сохранить неопределённый боковой тренд. Сильными и важными событиями для участников торгов станут ближайшее заседание ФРС (20-21 марта), а также следующий сезон отчетов (старт 12 апреля примерно).

Учитывая, что одним из опасений является инфляционный рост, трейдеры для принятия дальнейших решений будут ждать выхода соответствующей статистики. Ближайший показатель потребительской инфляции выйдет только 14 февраля, более чем через неделю. До этого дня спросом будут пользоваться отдельные компании, преимущественно те, которые будут публиковать хорошие квартальные отчеты.

Сегодня до открытия финансовые показатели опубликуют General Motors (GM) и Gilead Sciences (GILD), после торгов отчитается Walt Disney (DIS). По всем, кроме GILD ожидается рост прибыли. Акции этих компаний сегодня будут сильнее рынка.