Российский фондовый рынок пока выстоял против внешнего негатива

Если в январе американские биржевые индексы устанавливали новые рекорды по темпам роста за всю историю, то в феврале аналогичные рекорды уже установлены по темпам снижения. Буквально за считанные дни фьючерсы на американские биржевые индексы рухнули на 10-13%, причём наибольшее снижение, почти на 8-9%, случилось за последние сутки. В рамках вчерашней торговой сессии в США потери составили почти 4%, а утром, в течение азиатской сессии, фьючерсы на американские индексы обрушились ещё на аналогичную величину.

В азиатском регионе сегодня тоже наблюдались панические распродажи на рынках акций. Если в пятницу, 2 февраля, Банк Японии вышел на рынок с безлимитными покупками облигаций, то сегодня он решил воздержаться, и лавина продаж захлестнула японский долговой рынок. Вслед за облигациями инвесторы начали панически продавать все рисковые активы и японский биржевой индекс Nikkei225 резко спикировал на 6.5%, хотя сессию он закрыл с потерями «всего» в 4.75%. Стоит отметить, что даже Народный Банк Китая не стал сегодня вкачивать ликвидность в систему, а наоборот, даже изъял 80 млрд. юаней. В Китае биржевые индексы утром рухнули почти на 4%, а в Европе потери на открытии были более 2.5%.

С учётом такого двухдневного обвала на всех развитых рынках стоит отметить, что российский фондовый рынок смотрится довольно неплохо. Возможно, ему помогла нефть, которая пока удержалась от масштабных продаж, хотя вряд ли это надолго. Рублёвый индекс Московской Биржи сегодня с открытия упал на 2%, до 2230 пунктов, а валютный РТС просел на 2.5% - до 1230 пунктов. После открытия была попытка отскока, но пока она не очень удалась. Похоже, все будут ждать открытия торгов за океаном, чтобы понять действия американских инвесторов.

Панические продажи на рынке долга в США, которые и спровоцировали волну продаж на рынках акций, пока прекратились, но это лишь временная передышка. Возможно, ещё 1-2 недели на этом рынке будут небольшие волнения, но в марте его может накрыть вторая волна, сразу после повышения ставки. Доходность 10-летних облигаций США опустилась к отметке 2.7%, но цель в 3% пока остаётся актуальной.

Из отдельных российский историй сегодня выделить некого, практически все акции снижаются широким фронтом на 1.5-2%. Чуть лучше рынка смотрится Сбербанк, его акции теряют 0.8%, торгуясь в районе 253 рублей. В аутсайдерах дня пока числятся акции Распадской, Мосэнерго, Сургутнефтегаза и Магнита. Все они теряют по 3-4%.

Индекс промышленных металлов сегодня практически никак не отреагировал на панику на фондовых рынках, а с открытием торгов в Европе цены на медь и сталь даже прибавили почти 1%. Падают сегодня цены на никель на 2%, но этот металл слишком волатилен, чтобы на такие изменения обращать внимание.

Цена на нефть также сегодня игнорируют внешний фон и даже подрастают почти на 0.4%. Котировки нефти марки Brent торгуются в районе 67.2 доллара за баррель, а марки WTI - вблизи 63.8 доллара за баррель. Дальнейшая динамика нефти будет зависеть от завтрашних данных по запасам, но среднесрочно, весь фундаментал пока говорит за снижение.

Драгоценные металлы сегодня в чисто символическом плюсе и повышенного спроса на них не наблюдается, что странно. Золото дорожает на 0.2%, серебро почти на 0.7%. Цена тройской унции золота остается в районе 1342$.

На глобальном валютном рынке продолжается затишье. Небольшое давление просматривается лишь в валютах развивающихся стран, они теряют около 0.4%. Индекс доллара (DXY) торгуется вблизи отметки 89,4, ключевая валютная пара евро/доллар на 1.24, а российский рубль в паре с долларом теряет 0.5%, торгуясь вблизи отметки 57.13.

Открытие торгов в США вновь пройдёт на отрицательной территории, но закрытие прогнозировать пока сложно. Панических настроений уже не наблюдается, да и премии за риск по корпоративным облигациям США пока не растут, значит, текущая коррекция носит в большей степени технический фактор.

День будет довольно важным. Как ожидается, сегодня должно состоятся голосование по краткосрочному продлению финансирования правительства США до 22-23 марта. Если оно провалится, то выход из акций вновь примет панический характер. Если Д. Трамп найдёт компромисс с демократами, то мы вполне можем увидеть двух-, или трёхдневный технический отскок по всем фондовым рынкам.

Техническая картина по индексу МосБиржи пока складывается не в пользу инвесторов. Важный уровень поддержки на отметке 2255 пунктов был пробит вниз, поэтому риски коррекции в район 2150 пунктов сейчас сильно подскочили. Если вдруг индексу удастся закрыть день выше этого рубежа, можно не спешить с фиксацией длинных позиций.