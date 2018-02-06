FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Отказ США ввести запрет на инвестиции в госдолг РФ несколько успокоил инвесторов


Рынки
Владимир Веденеев
Владимир Веденеев
начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал"
 
На прошлой неделе - с 26 января по 2 февраля - индекс ММВБ снизился на 0,6% - до отметки 2282 пункта, а в начале текущей недели падение продолжилось – к 16:30 вторника, 6 февраля, индекс теряет уже 2%.

В основном, наш рынок повторяет динамику американского рынка, который буквально рухнул за последние торговые сессии, потеряв с пятницы почти 7%. Учитывая, что практически безостановочный рост индекса S&P500 за последние 1,5-2 года привлек на рынок серьезный объем пассивных денег частных инвесторов, текущая коррекция может обернуться массовым выводом средств с глобального рынка, что лишь усугубит падение. Российский рынок пока остается в стороне от столько серьезного движения, что связано с тем, что на протяжении длительного времени был аутсайдером даже среди развивающихся рынков, как по притокам, так и по доходности. 

Дополнительное давление на российский рынок акций оказывают снижающиеся цены на нефть, которые с начала февраля скорректировались почти на 4% - до $67 за баррель марки Brent. Развороту в нефти способствовали как стабилизация и некоторое укрепление доллара (на фоне хорошей статистики США, перспектив ускорения инфляции и ужесточения политики ФРС), так и рост нефтедобычи в США. 

При этом рубль также начал дешеветь, потеряв с 26 января уже почти 2,5% и вновь перешагнув отметку в 57 руб./$. Помимо нефти на ослабление рубля сейчас играет и покупка валюты Минфином, который в феврале увеличит ежедневные покупки валюты на рынке до 15,7 млрд руб. (ок. $280 млн по текущему курсу ЦБР) с 15,1 млрд руб. в январе. Помимо прочего, в ближайшее время внимание инвесторов будет сконцентрировано на заседании совета директоров Банка России. На прошлой неделе глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что видит возможность для смягчения денежно-кредитной политики, вопрос о которой регулятор будет рассматривать 9 февраля, и аналитики ждут снижения ставки на 25-50 базисных пунктов. 

Отказ Минфина США ввести запрет на инвестиции в российский госдолг несколько успокоил инвесторов и позволяет по-прежнему рассматривать облигации как защитный инструмент в текущей ситуации. Мы рекомендуем пока сохранять преимущественно консервативный подход к размещению активов, отдавая предпочтение облигациям и ПИФам облигаций, а для покупки акций дождаться завершения коррекции.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ