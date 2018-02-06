Отказ США ввести запрет на инвестиции в госдолг РФ несколько успокоил инвесторов

В основном, наш рынок повторяет динамику американского рынка, который буквально рухнул за последние торговые сессии, потеряв с пятницы почти 7%. Учитывая, что практически безостановочный рост индекса S&P500 за последние 1,5-2 года привлек на рынок серьезный объем пассивных денег частных инвесторов, текущая коррекция может обернуться массовым выводом средств с глобального рынка, что лишь усугубит падение. Российский рынок пока остается в стороне от столько серьезного движения, что связано с тем, что на протяжении длительного времени был аутсайдером даже среди развивающихся рынков, как по притокам, так и по доходности.

Дополнительное давление на российский рынок акций оказывают снижающиеся цены на нефть, которые с начала февраля скорректировались почти на 4% - до $67 за баррель марки Brent. Развороту в нефти способствовали как стабилизация и некоторое укрепление доллара (на фоне хорошей статистики США, перспектив ускорения инфляции и ужесточения политики ФРС), так и рост нефтедобычи в США.

При этом рубль также начал дешеветь, потеряв с 26 января уже почти 2,5% и вновь перешагнув отметку в 57 руб./$. Помимо нефти на ослабление рубля сейчас играет и покупка валюты Минфином, который в феврале увеличит ежедневные покупки валюты на рынке до 15,7 млрд руб. (ок. $280 млн по текущему курсу ЦБР) с 15,1 млрд руб. в январе. Помимо прочего, в ближайшее время внимание инвесторов будет сконцентрировано на заседании совета директоров Банка России. На прошлой неделе глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что видит возможность для смягчения денежно-кредитной политики, вопрос о которой регулятор будет рассматривать 9 февраля, и аналитики ждут снижения ставки на 25-50 базисных пунктов.

Отказ Минфина США ввести запрет на инвестиции в российский госдолг несколько успокоил инвесторов и позволяет по-прежнему рассматривать облигации как защитный инструмент в текущей ситуации. Мы рекомендуем пока сохранять преимущественно консервативный подход к размещению активов, отдавая предпочтение облигациям и ПИФам облигаций, а для покупки акций дождаться завершения коррекции.