Рост цен на нефть прибавит инвесторам оптимизма

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит умеренно повышательным.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе $67,3 за баррель, прибавляя после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на снижение запасов «черного золота» в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США после роста накануне сегодня утром снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем с гэпом вверх в район 2250 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях улучшающегося внешнего фона этот фондовый индикатор попытается отыграть часть потерь, понесенных им в последние три торговых дня.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник снизились при оборотах торгов на 85% выше среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (-2,64%), упало в цене 98% бумаг, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало понижение акций нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell (-3,4%) и банка HSBC (-3%). Французский фондовый индекс CAC (-2,35%) понес потери на фоне просадки акций нефтесервисной компании TechnipFMC (-4,3%) и производителя стали ArcelorMittal (-3,6%). Немецкий индикатор DAX (-2,32%) снизился из-за падения котировок акций в финансовом секторе Commerzbank (-4,5%), Deutsche Bank (-3,6%).

Фондовый рынок США во вторник отыграл часть понесенных днем ранее потерь. Наибольшее позитивное влияние на поведение индекса "голубых фишек" Dow Jones (+2,33%) оказал рост акций Boeing (+3,7%) и Goldman Sachs (+3,9%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 2,33%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+1,74%) показал максимальный однодневный процентный прирост с ноября 2016 года при оборотах торгов на 77% выше среднемесячных. При этом подъемом на 2,8% в нем выделился индекс сектора информационных технологий, в котором подскочили вверх котировки 87% акций.

Рынок акций РФ во вторник снизился. Индекс МосБиржи потерял 1,7% при оборотах торгов на 60% выше среднемесячных. При этом наибольшее негативное воздействие на него оказало падение котировок акций Лукойла (-2,6%), Газпрома (-2%) и Норникеля (-2,4%). Сдержало снижение индекса МосБиржи повышение в цене обыкновенных акций Сбербанка (+1,3%) и Новатэка (+0,2%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих сегодня российских событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, стоит отметить ожидающиеся финансовые результаты Сбербанка по РСБУ за январь 2018 года. Кроме того, глава Минэкономразвития Максим Орешкин сегодня выступит в Госдуме с докладом о прогнозах социально-экономического развития РФ на 2018-2020 годы.