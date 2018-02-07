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Предварительные результаты "Газпром нефти" за IV кв: EBITDA выросла на 58%, но СДП отрицателен


Рынки
Кокин Алексей
Алексей Кокин
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Вчера Газпром нефть (SIBN RX – ДЕРЖАТЬ) опубликовала предварительные показатели финансовой отчетности по МСФО за 2017 г.

По нашим расчетам на основе этой информации и отчетности по МСФО за предыдущие периоды, в 4 кв. 2018 г. выручка возросла на 15% год к году и на 6,5% квартал к кварталу до 547 млрд руб. (9,36 млрд долл.). EBITDA (рассчитанная как OIBDA, то есть сумма операционной прибыли и амортизации) выросла на 58% год к году и 33% квартал к кварталу до 165 млрд руб. (2,83 млрд долл.) В долларовом выражении EBITDA увеличилась на 70% год к году и на 34% квартал к кварталу. Рентабельность по EBITDA выросла на 8,1 п.п. год к году и на 6 п.п. квартал к кварталу до 30,2%. Чистая прибыль возросла на 21% год к году, но снизилась на 18% квартал к кварталу до 64 млрд руб. (1,1 млрд долл.).

Сезонный рост капзатрат, отрицательный СДП

По нашим расчетам, операционный денежный поток (ОДП) в 4 кв. уменьшился на 33% квартал к кварталу, но увеличился год к году на 12% до 96 млрд руб. (1,65 млрд долл.). Вероятно, что снижение квартал к кварталу объясняется движением оборотного капитала. Капитальные затраты снизились на 4% год к году, однако выросли на 29% квартал к кварталу до 114 млрд руб. (1,96 млрд долл.). Как правило, у российских нефтяных компаний пик капзатрат приходится на 4 кв. В результате СДП был отрицательным – минус 18 млрд руб. (0,3 млрд долл.). Для сравнения, в 4 кв. 2016 г. СДП составил минус 33 млрд руб. (0,5 млрд долл.).

Дивидендная доходность за год может приблизиться к 6%

По нашим расчетам, при коэффициенте дивидендных выплат в диапазоне 25–30% по МСФО общий дивиденд за 2017 г. может составить от 13,3 до 16,1 руб./акция с доходностью 4,9–5,9%. С учетом промежуточного дивиденда в размере 10 руб./акция выплата дивиденда за 2017 г. в 2018 г. может составить 3,3–6,1 руб./акция с доходностью 1,2–2,2%. По мнению менеджмента компании, дивиденд за 2017 г. может быть выше 14 руб./акция, а после 2020 г. может выйти на уровень 20 руб./акция. Вчера менеджмент Газпрома сообщил инвесторам, что Газпром нефть находится в середине цикла роста и в ближайшие годы, вероятно, сохранит инвестиционную программу на уровне 2017 г. Мы полагали, что инвестпрограмма будет снижена начиная с 2018 г., однако с учетом высоких цен на нефть мы все же считаем вероятным рост дивиденда в 2018 г.. Мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ акции компании.

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