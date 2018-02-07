S&P растет потому, что компании, меняющие мир, ищут и находят новые источники выручки

Индекс S&P увеличился на +1,74% - до 2695,14 пункта, так как предыдущее снижение привлекло спрос домашних хозяйств, хорошо понимающих, что поставить финансовые ресурсы на высоколиквидный фондовый рынок лучше, чем их потребить прямо сейчас. Индекс Dow 30 вырос ещё сильнее, на +2,33%, до 24912,77 пункта благодаря подорожанию Apple, Chevron и Home Depot на более чем +4%. Золото упало до $1329,95 за унцию, так как участники рынка уверены в принятии бюджета США к полуночи с четверга на пятницу, когда истекает срок финансирования правительства. Но даже если бюджет не будет принят и к пятнице, то устойчивость биржи резко возросла после комментариев президента США о том, что он работает над фундаментальными экономическими показателями.

Брент подешевел до $67,31, несмотря на данные API о падении запасов в США на миллион баррелей, так как хедж от инфляции временно не главное. Пара евро/доллар росла до 1,2381 на фоне увеличения доходностей трежерис до 2,77%, вероятно, от того, что ожидания принятия бюджета США не так быстро учитываются более осторожным рынком облигаций.

Бумаги Apple (Nasdaq: AAPL) подорожали благодаря анонсу функции записи и хранения медицинских показаний в iOS. Alphabet отказался от аналогичного проекта в 2012-м, Microsoft – в 2014-м, правительство США потратило $40 млрд на НИОКР в этой области. Компания Тима Кука воплощает в жизнь слоган из девяностых «Думай иначе!».

Условия для выхода Apple на рынок ёмкостью $3,2 трлн сформированы госпрограммой, расширившей использование электронных медицинских наблюдений с 30% в 2007 году до примерно 90% в 2017-м, запуском фитнес-приложения HealthKit в 2014-м и программы для участия в клинических испытаниях ResearchKit в 2015-м, а также покупкой стартапа по сбору и толкованию медицинских наблюдений Glimpse в 2016-м. На последнем конференц-колле Apple рассказала о приложении Heart Study, с помощью которого Apple Watch распознаёт тахикардию, возможный признак мерцательной аритмии. Компания Тима Кука планирует подать регулятору заявку на одобрение Apple Watch в качестве устройства для мониторинга деятельности сердца и работы сосудов. Котировки Apple около $163.

Производитель дженериков Allergan (Nyse: AGN) во вторник превысил ожидания по квартальной прибыли в силу высокого спроса на ботокс. Повышению котировок способствовали также успешные результаты первого предпродажного этапа клинических тестов препарата от мигрени, который улучшает самочувствие за 2 часа.

В прошлом году компания Allergan потеряла пятую часть стоимости, хотя подындекс здравоохранения в S&P 500 вырос на +20%. После убытков 6 кварталов подряд, в последнем отчётном, 4-м квартале 2017-го, на фоне снижения налогов, Allergan получил прибыль $2,8 млрд в квартал, или $8,88 на акцию (без учёта единовременных статей $4,86), по сравнению с убытком 20 центов на бумагу годом ранее. Выручка выросла на +12% до $4,33 млрд.

Теперь известно, что продажи ботокса от Allergan расширились на почти +17% до $864,3 млн в квартал, и продажи лекарства от синдрома сухого глаза Restasis увеличились до $414,9 млн, причём и то и другое на десятки миллионов долларов выше прогнозов. Второй предпродажный этап клинических тестов препарата от мигрени завершится результатами в первой половине 2018 года, после чего ожидается заявка на согласие регулятора о начале продаж этого средства в следующем году. Аналогичные методы терапии имеются в портфелях Eli Lilly и Amgen. Они воздействуют на белок CGRP, связанный с сигнализированием о боли. Котировки Allergan около $168.

Pfizer (Nyse: PFE) получил позитивные результаты по лекарству Xtandi от рака предстательной железы в ранней стадии. Плюс этого лекарства в том, что вместе с гормональными препаратами оно уменьшает риск распространения болезни на 71%, по сравнению с приёмом только гормональных веществ. Бумаги Pfizer около $35.

Сегодня отчётность Humana, Twenty-First Century Fox Inc, Cognizant Technology, Tesla, Allstate.

Вице-президент США не исключил возможности встретиться с КНДР во время поездки на Олимпийские игры. В нижней палате парламента Америки во вторник отправили бюджет в сенат, где его либо примут, либо, может быть, переделают и отправят обратно к четвергу. Бюджет продлит финансирование федералов в США до 30 сентября, хотя в первой половине марта может быть достигнут потолок госдолга.