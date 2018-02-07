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Российские суверенные евробонды проигнорировали падение доходности UST


Рынки
Силуэт
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Вчера российские суверенные еврооблигации заметно подешевели при открытии торгов на фоне стремительного роста доходности UST10 утром после ее рекордного падения накануне вечером.

И хотя к завершению сессии доходность UST10 практически не изменилась, российские бумаги почти полностью восстановили потери и завершили день лишь в небольшом минусе. Так, длинные бумаги потеряли по 0,1–0,3 п.п. от номинала, на среднем участке кривой отметим выпуск Russia’22 (YTM 3,3%), просевший в цене на 0,2 п.п., остальные бумаги подешевели не более чем на 0,1 п.п. Таким образом, российские бумаги оставили без внимания падение UST10 с уровней пятницы на 10 б.п. до 2,75%, а спреды к гособлигациям США в среднем расширились на 10 б.п. относительно минимальных значений, достигнутых на прошлой неделе. Пятилетний CDS-спред России увеличился на 3 б.п. до 110 б.п. Мы считаем, что спреды в ближайшее время не изменятся, однако фактором риска по-прежнему является дальнейшее падение цен на нефть. Что касается доходностей UST, то, пока ФРС сохраняет оптимистичный взгляд на американскую экономику (с учетом хорошей макроэкономической статистики), падение доходностей на долговом рынке США представляется маловероятным, а в долгосрочной перспективе рост, скорее всего, продолжится.

В корпоративном сегменте умеренное снижение котировок продолжилось

Однако некоторые евробонды пострадали сильнее – это те бумаги, которые накануне вечером смогли подорожать на фоне падения доходности UST10 и вчера растеряли весь прирост. Так, в нефтегазовом секторе худший результат показали GAZPRU’27 (YTM 4,5%) и GAZPRU’34 (YTM 5,2%) – минус 0,9 п.п. и 1,4 п.п. соответственно. Остальные еврооблигации в секторе упали в цене на 0,1–0,2 п.п. Евробонды госбанков продолжили понемногу дешеветь и в среднем потеряли 0,1 п.п. от номинала. Чуть сильнее, на 0,2 п.п., просел в цене суборд SBERRU’24 (YTC 3,6%). Потери субординированных выпусков частных банков были более значительными. Котировки бумаг Альфа-Банка и МКБ упали на 0,3–0,5 п.п. В металлургическом секторе цены снизились в диапазоне 0,1–0,2 п.п. Отдельно отметим выпуск Петропавловска POGLN’22 (YTM 8,3%), который подешевел на 0,6 п.п., тем самым растеряв весь аккумулированный накануне прирост. Аналогичная ситуация была и с бумагами Global Ports, которые снизились в цене на 0,6–0,7 п.п. Напомним, что сегодня, возможно, состоится размещение пятилетнего выпуска еврооблигаций МКБ, которое, как мы полагаем, пройдет с доходностью 4,9–5% (см.Fixed Income Daily от 06.02.2018). Сегодня внешний фон скорее нейтральный: доходность UST10 снижается после роста вчера вечером, цены на нефть слабо растут. Азиатские рынки преимущественно движутся вниз, как и котировки фьючерсов на американские индексы.

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