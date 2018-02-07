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Мнения аналитиков

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Предложение на недельном депозитном аукционе ЦБ превысило лимит


Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Предложение составило 3,08 трлн руб. при лимите в 2,83 трлн руб.

Предложение оказалось высоким, несмотря на то что сегодня начинается новый период усреднения. Это означает, что банки рассчитывают на сохранение притока ликвидности из бюджета, что обеспечит выполнение регуляторных требований. Хотя предложение лишь немного превзошло лимит, заметно снизилась средневзвешенная ставка размещения средств, до 7,67%, тогда как еще неделю назад она составляла 7,7%. Минимальное предложение по ставке составило 7,5%, то есть банки ждут нового снижения ставок на межбанковском рынке. Возможно, что на высокое предложение и снижение средневзвешенных ставок также повлияло и ожидание, что ЦБ в пятницу снизит ключевую ставку. Сейчас большинство аналитиков прогнозирует снижение на 25 б.п.

Спрос на КОБР с погашением в феврале вырос до 75 млрд руб

В условиях, когда до погашения осталась одна неделя, КОБР становятся похожими на депозиты в ЦБ. Однако преимущество депозитов заключается в том, что ставка по ним фиксируется на весь срок (на неделю), а купон по КОБР привязан к ключевой ставке, которая как раз может быть снижена на этой неделе. С другой стороны, те банки, которые готовы были разместить средства на депозитах ЦБ по ставке, близкой к минимуму (7,5%), могли быть покупателями КОБР с погашением в феврале. На аукционе по доразмещению КОБР с погашением в апреле спрос оказался даже чуть выше предложения, так что этот выпуск теперь полностью размещен. На следующей неделе ЦБ может объявить о размещении нового выпуска КОБР.

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