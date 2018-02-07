Ситуация на рынке остается благоприятной для сохранения цен на отметках $65+ по Brent

Поддержку “черному золоту” оказало некоторое ослабление позиций USD, а также отчет API, указавший на снижение запасов нефти за отчетную неделю в США. Согласно данным института, объемы запасов нефти сократились на -1 mn bbl, бензина на -0.2 mn bbl, запасы дистиллятов выросли на +4.5 mn bbl.

Впрочем повода для полноценного восстановления оптимизма на рынке недостаточно. Накануне ежемесячный отчет Минэнерго США показал, что добыча нефти в текущем году в среднем составит 10.6 mn bbl/d, а в 2019г. – 11.2 mn bbl/d, тогда как предыдущий прогноз предполагал рост добычи до 10.3 и 10.9 mn bbl/d в 2018 и 2019гг., соответственно. Напомним, что текущее значение показателя – 9.9 mn bbl/d.

Сохранение нефтяных цен на высоком уровне стимулирует буровую активность сланцевиков, что в итоге расширяет предложение на рынке и, как следствие, вынуждает проявлять большее терпение участниками сделки ОПЕК+. Одновременно с этим необходимо отметить, что уровень исполнения сделки остается высоким, а стороны не намерены что-либо менять до конца года.

В итоге ситуация на рынке остается достаточно благоприятной для сохранения цен на отметках $65+ bbl Brent. Однако мы не исключаем, что предстоящее сезонное повышение запасов в хранилищах может привести к росту коррекционных настроений на рынке, ситуацию также может дополнять восстановление позиций долларом США.

Краткосрочные ориентиры Brent $66.5-68/bbl, в фокусе динамика недельная статистика Минэнерго США.