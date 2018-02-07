Сохраняя позиции вблизи 57, рубль скорее демонстрирует признаки устойчивости, нежели ослабления

Прогноз института API по снижению запасов нефти в США почти не впечатлил нефтяные котировки: цена марки Brent в ранние часы лишь слабо пыталась подняться выше 67,5 долл. и каждый раз встречала сопротивление на данном уровне. В результате к открытию российской сессии цена вновь оказалась в опасной близости от отметки в 67 долл., продолжая в целом находится вблизи минимумов с начала года.

После достижением индексом доллара отметки в 90 пунктов (впервые с конца января) участники рынка зафиксировали прибыль в американской валюте. Однако доллар выдержал коррекцию и устоял на уровне 89,5, вновь перейдя с утра среды к укреплению. В первые часы после открытия российской сессии американская валюта находилась в небольшом плюсе практически ко всем валютам за исключением японской йены.

Можно констатировать, что, оставаясь в подобных условиях вблизи 57 руб. в паре с долларом, рубль скорее демонстрирует признаки устойчивости, нежели ослабления. На внутреннем рынке банки сегодня возвращают Федеральному казначейству валютные депозиты на сумму 700 млн долл. Ставки по валютным свопам на внебиржевом рынке в последние недели демонстрировали стабильность, поэтому можно не ожидать усиления спроса на валютную ликвидность. Кроме того, казначейство уже завтра восполнит запасы валютной ликвидности банков, проведя новый депозитный аукцион.

Внимание рынков сегодня будет приковано к вечерним данным по нефтяной статистике из США, при этом эффект от прогнозируемого API сокращения запасов может подпортиться ростом добычи. В целом влияние котировок нефти будет лишь краткосрочным для рубля, который продолжит ориентироваться на общее поведение валют развивающихся рынков к доллару.