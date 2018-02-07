"Домодедово": взгляд на ценообразование нового выпуска евробондов

Согласно предварительным условиям, срок обращения бумаг составит пять лет, а объем размещения – около 300 млн долл. Сделка запланирована на четверг (8 февраля), однако будет зависеть от рыночной конъюнктуры. В преддверие сделки Домодедово впервые раскрыл свои финансовые результаты по МСФО за 9-ти месячный период (за 9м16 и 9м17), а рейтинговое агентство Moody’s присвоило компании рейтинг Ba1 с позитивным прогнозом. Ниже мы представляем основные выводы по итогам встречи с компанией и свой взгляд на ценообразование нового выпуска.

Досрочного выкупа HCDNDA 18 не будет

Домодедово не планирует одновременно с размещением новых еврооблигаций проводить досрочный выкуп находящегося в обращении выпуска HCDNDA 18 аналогично тому, как это происходило при размещении HCDNDA 21 в 2016 г. Срок погашения HCDNDA 18 объемом 227 млн долл. наступает в ноябре этого года. Предполагаемый срок обращения нового выпуска составит пять лет, а объем размещения – 300 млн долл. Согласно предварительному проспекту эмиссии, у нового выпуска будет аналогичный набор ковенант, что и у HCDNDA 21, включая ограничение чистой долговой нагрузки (пороговое значение 3x) и «смену контролирующего акционера» с опционом пут по номинальной стоимости бумаг.

По итогам 2017 и 2018 гг. прогнозируется отрицательный свободный денежный поток

Согласно оценкам компании, в 2017 г. свободный денежный поток был отрицательным (по нашим расчетам, за 9м17, до распределения дивидендов, он составил –66 млн долл.) и останется таковым и в 2018 г. вследствие значительных капзатрат, которые планируется сохранить на уровне прошлого года (14-15 млрд руб. или 248–265 млн долл. по текущему курсу). За 9м17 капзатраты составили 190 млн долл. Домодедово продолжает развитие своей инфраструктуры, включая строительство нового терминала и еще одной взлетно-посадочной полосы. После 2018 г. компания прогнозирует снижение капиталовложений и выход свободного денежного потока в положительную зону.

Взгляд на ценообразование нового выпуска

Прямых аналогов на российском рынке еврооблигаций у Домодедово не представлено. Ранее размещенный выпуск эмитента HCDNDA 21 торгуется на одном уровне доходности с облигациями Евраза (Ba3/BB/BB–), при этом выпуск Евраза с погашением в 2023 г. (т.е. предполагаемый срок погашения новых еврооблигаций Домодедово) сейчас обеспечивает доходность к погашению в размере 4.7%. В то же время отметим, что спреды HCDNDA 21 к облигациям других российских корпоративных заемщиков из рейтинговой категории ВВ в последнее время расширялись. Мы полагаем, что на фоне продолжающегося ухудшения кредитных характеристик Домодедово рынок может потребовать у эмитента премию при размещении новых бумаг. Также отметим, что небольшой объем размещения (т.е. ниже эталонного объема) вкупе с форматом распространения бумаг только по правилам RegS могут существенно ограничить потенциальный круг инвесторов в новые еврооблигации Домодедово.