FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Домодедово": взгляд на ценообразование нового выпуска евробондов


Рынки
Станислав Боженгко, ВТБ Капитал
Станислав Боженко
аналитик компании "ВТБ Капитал"
 
На прошлой неделе Аэропорт Домодедово (DME) провел в Москве презентацию для инвесторов своего нового выпуска долларовых еврооблигаций, распространяемых только по правилу RegS.

Согласно предварительным условиям, срок обращения бумаг составит пять лет, а объем размещения – около 300 млн долл. Сделка запланирована на четверг (8 февраля), однако будет зависеть от рыночной конъюнктуры. В преддверие сделки Домодедово впервые раскрыл свои финансовые результаты по МСФО за 9-ти месячный период (за 9м16 и 9м17), а рейтинговое агентство Moody’s присвоило компании рейтинг Ba1 с позитивным прогнозом. Ниже мы представляем основные выводы по итогам встречи с компанией и свой взгляд на ценообразование нового выпуска. 

Досрочного выкупа HCDNDA 18 не будет

Домодедово не планирует одновременно с размещением новых еврооблигаций проводить досрочный выкуп находящегося в обращении выпуска HCDNDA 18 аналогично тому, как это происходило при размещении HCDNDA 21 в 2016 г. Срок погашения HCDNDA 18 объемом 227 млн долл. наступает в ноябре этого года. Предполагаемый срок обращения нового выпуска составит пять лет, а объем размещения – 300 млн долл. Согласно предварительному проспекту эмиссии, у нового выпуска будет аналогичный набор ковенант, что и у HCDNDA 21, включая ограничение чистой долговой нагрузки (пороговое значение 3x) и «смену контролирующего акционера» с опционом пут по номинальной стоимости бумаг. 

По итогам 2017 и 2018 гг. прогнозируется отрицательный свободный денежный поток

Согласно оценкам компании, в 2017 г. свободный денежный поток был отрицательным (по нашим расчетам, за 9м17, до распределения дивидендов, он составил –66 млн долл.) и останется таковым и в 2018 г. вследствие значительных капзатрат, которые планируется сохранить на уровне прошлого года (14-15 млрд руб. или 248–265 млн долл. по текущему курсу). За 9м17 капзатраты составили 190 млн долл. Домодедово продолжает развитие своей инфраструктуры, включая строительство нового терминала и еще одной взлетно-посадочной полосы. После 2018 г. компания прогнозирует снижение капиталовложений и выход свободного денежного потока в положительную зону.

Взгляд на ценообразование нового выпуска

Прямых аналогов на российском рынке еврооблигаций у Домодедово не представлено. Ранее размещенный выпуск эмитента HCDNDA 21 торгуется на одном уровне доходности с облигациями Евраза (Ba3/BB/BB–), при этом выпуск Евраза с погашением в 2023 г. (т.е. предполагаемый срок погашения новых еврооблигаций Домодедово) сейчас обеспечивает доходность к погашению в размере 4.7%. В то же время отметим, что спреды HCDNDA 21 к облигациям других российских корпоративных заемщиков из рейтинговой категории ВВ в последнее время расширялись. Мы полагаем, что на фоне продолжающегося ухудшения кредитных характеристик Домодедово рынок может потребовать у эмитента премию при размещении новых бумаг. Также отметим, что небольшой объем размещения (т.е. ниже эталонного объема) вкупе с форматом распространения бумаг только по правилам RegS могут существенно ограничить потенциальный круг инвесторов в новые еврооблигации Домодедово.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ