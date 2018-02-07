Рынок США: рanic sell после фазы роста

Спад, однако, был существенным, и тому есть несколько причин.

Заметный рост начала года

+7,5% по индексу S&P500 к 26 января означало, что акции некоторых компаний показывали феноменальный рост более 15%. Netflix прибавил рекордные 43%, Amazon вырос на 23%, а Boeing - порядка 20%. В таких условиях часть трейдеров готова фиксировать прибыль. Фиксации прибыли в акциях и перекладке активов в облигации также способствует увеличение доходности последних на фоне повышения ставок ФРС.

Одновременно появившиеся беспокойства о перекупленности рынка и ускорении роста инфляции.

Ушедшая в отставку с поста главы ФРС, Джанет Йеллен во-первых выказала опасения относительно высоких уровней цен акций, а во-вторых была одной из принявших решение о наказании Wells Fargo. Йеллен впервые за долгое время озвучила опасения относительно рынка, поэтому для многих трейдеров её слова стали сигналим для продажи. Решение Федрезерва по Wells Fargo повлекло понижение рекомендаций по акциям одного из крупнейших банков в США, что само по себе вызвало распродажу акций компании и негативно отразилось на всём секторе из-за того, что был создан прецедент. Уверенный рост заработных плат вызвал беспокойство об ускорении роста инфляции.

Мэржин-колы крупных участников торгов

Сильнейший рост волатильности вызвал мощные движения в ETF, связанных с ней, а также привёл к существенным потерям тех, кто делал ставку через опционы на отсутствие её роста. В итоге, трейдеры, у которых снизилось обеспечение, были вынуждены продавать акции, даже если не планировали этого ранее.

Несмотря на довольно резкий характер падения, считаем текущую ситуацию классическим panic sell после завершения локальной фазы роста. Рынок растет циклически: периоды медленного роста сменяются резкими и быстрыми коррекциями. Однако эта ситуация идеальна для покупки активов, поскольку макроэкономика США показывает стабильную растущую экономику - улучшение на рынке труда, восстановление темпов роста ВВП и стимулы от налоговой реформы. Позитивный тренд поддерживает не только «фундаментальная», но и «техническая картина». Глобально восходящий тренд в силе, хотя локальный канал роста сейчас тестируется. Индекс S&P 500 остается достаточно глубоко в растущем канале с 2010 года, и при этом не пробит уровень минимума ноября 2017 года, что создает подушку безопасности для долгосрочных инвесторов.

Самое неприятное в этой ситуации, что отскок не будет быстрым. В настоящий момент рынком уже отыграны большинство драйверов роста конца 2017 - начала 2018: налоговая реформа, сильные отчеты за 4 квартал, дерегуляция финансового сектора. А следующими важными событиями, которые смогут изменить мнение инвесторов, будут заседание ФРС (20-21 марта) и следующий сезон отчетов (старт примерно 13 апреля). Опасения относительно инфляции нуждаются в подтверждении последующими данными, ближайший из которых (уровень потребительских цен) выйдет 14 февраля. Поэтому в ближайшие недели стоит ждать преимущественно бокового тренда по S&P500 преимущественно в диапазоне 2600-2700 пунктов.