Неопределенность и страх продолжают нарастать

Последнее паническое падение биржевых индексов в США многих инвесторов привело в чувство, а то ведь после 15-тимесячного роста все позабыли, что рынки умеют и падать. Да, пока панические настроения прошли, корпоративные и кредитные риски тоже не растут, поэтому вновь начали появляться покупатели. Но, при взгляде на рынок долга США очень уж напрашивается ещё одна вона распродаж по всему миру. Как только доходность 10-летних американских казначейских облигаций пробьёт вверх отметку 2.9%, нужно будет закладываться на быстрый рост до 3-3.1%, а это спровоцирует ещё одну цепную реакцию по всему финансовому миру, и вторая волна продаж на рынке облигаций, а следом и на рынках акций, может быть более серьёзной. Горизонт такого сценария где-то 1-2 месяца, поэтому сейчас не стоит сильно загружать портфель рисковыми активами.

Вчера американские биржевые индексы отыграли почти половину обвального падения понедельника и по итогам дня прибавили почти по 2%. Позитивным моментом стала новость о том, что Конгресс США принял законопроект по бюджету, но это опять лишь временный компромисс и очередной перенос срока. Расширение финансирования большинства федеральных программ сохраняется лишь до 23 марта. В пятницу за этот проект должен проголосовать Сенат.

Несмотря на хороший технический отскок на биржевых площадках в Америке, в азиатском регионе сегодня всё было довольно грустно. Если японский биржевой индекс закрылся сегодня нейтрально, то вот биржевые индексы Китая рухнули почти на 2%. Китайский регулятор третий день подряд изымает из системы ликвидность, почти по 100 млрд. юаней в день, что оказывает давление и на акции и на все сырьевые активы.

Российский индекс Мосбиржи первую половину дня завершил ростом на 0.8%, валютный индекс РТС – на 0.7%. До конца дня должна сохраниться положительная динамика, хотя нельзя исключать небольшой фиксации прибыли под закрытие основной сессии. Акции Сбербанка после выхода отчёта за январь сегодня падают на 0.6%, хотя результаты были позитивны и до их выхода акции прибавляли почти 2%. А в остальном, по всем секторам и почти по всем акциям наблюдается равномерный рост на 1-2%.

Индекс промышленных металлов сегодня теряет более 1%, причина в Китае, точнее, в регуляторе. Нет новых денег, значит, расти не на чем. Драгоценные металлы сегодня торгуются нейтрально. Цена тройской унции золота консолидируется вблизи 1325$. С учётом того, что индекс доллара в ближайшие недели может показать незначительный рост, котировки золота и серебра могут просесть ещё на 3-4%.

На нефтяном рынке позитивная динамика в первой половине дня сменилась падением.

Нефть марки Brent торгуется вблизи отметки 66.5 долларов за баррель, потери почти в 0.8%, а марки WTI – в районе 63 долларов за баррель, потери почти 1.5% Дальнейшая динамика «чёрного золота» будет зависеть от сегодняшних данных по запасам, которые выйдут в 18.30. Предварительные данные показали небольшое снижение запасов сырой нефти на 1 млн. баррелей, но рынок сегодня больше будет реагировать на добычу и экспорт. Также нужно смотреть на загруженность НПЗ. Если загруженность будет падать, то это сильный негатив для цен на нефть, так как начнут расти запасы. А сезонный фактор никто не отменял и холода в США постепенно спадают. На глобальном валютном опять всё спокойно и нет сильных движений.

До максимальных отметок 2015 года сегодня укрепился китайский юань, и власти Поднебесной уже начали бить тревогу. Очень похоже, что после новогодних каникул китайский регулятор приступит к интервенциям, и как раз это и приведёт к развороту и укреплению американского доллара на мировой арене.

Индекс доллара (DXY) торгуется на уровне 89,7, ключевая валютная пара евро/доллар на отметке 1.2350, а российский рубль в паре с долларом показывает падение на 0.5%, торгуясь в районе 57.15.

Открытие торгов в США пройдёт с небольшим понижением, в пределах 0.3%. Причин для распродаж сегодня нет, поэтому день может пройти в более спокойном ключе. Американский флагманский индекс SP500 в рамках отскока достиг первой важной цели – рубежа 2700 пунктов. Если закрытие двух дней подряд будет выше него, шансы на рост сохранятся.