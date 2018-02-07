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Россия завершила 2017 год с хорошим профицитом торгового баланса


Рынки
Наталья Мильчакова
Наталья Мильчакова
замдиректора аналитического департамента "Альпари"
 
В 2017 году профицит торгового баланса России составил $130,6 млрд, такие данные приводит Федеральная таможенная служба. По сравнению с 2016 годом профицит торгового баланса вырос на 26%.

Одновременно с этим экспорт товаров из России вырос на 25%, а импорт в 2017 году вырос только на 24%. Внешнеторговый оборот России вырос на 25%, до $587,6 млрд. В структуре российского экспорта за 2017 год, как и годом ранее, огромную долю (более 63%) занимает экспорт энергоресурсов, на экспорт металлов пришлось чуть более 10% совокупного экспорта, машиностроительной продукции – только 6,4%. Зато в структуре российского импорта преобладает импорт машиностроительной продукции (почти 52%). В целом рост экспорта и профицит торгового баланса обеспечили доходы от экспорта полезных ископаемых: доходы от экспорта нефти выросли на 26%, природного газа - на 22%, а от экспорта угля – на 52%.

Таким образом, из данных цифр можно сделать следующие выводы. Во-первых, по сравнению с 2016 годом в структуре российского экспорта практически ничего не изменилось, несмотря на то, что президент Владимир Путин поставил задачу министерствам и ведомствам постепенно преодолевать сырьевую, в том числе нефтегазовую, зависимость. Во-вторых, в 2017 году экспорт нефти из России, несмотря на падение добычи нефти по итогам 2017 года на 0,2% и падение экспорта нефти на 0,8%, по-прежнему является доходной статьей, которая помогла России увеличить нефтяные доходы на 26%. Поэтому участие России в соглашении ОПЕК+ можно назвать эффективным – при снижении экспорта черного золота госбюджет все равно получил сверхдоходы. В-третьих, торговым операциям России с ее ключевыми международными партнерами не могут помешать никакие санкции. 

Главным торговым партнером России остается Китай, на долю которого пришлось 15% совокупного внешнеторгового оборота ($87 млрд). Торговый оборот России и Китая вырос в 2017 году на 32%. Другими важными внешнеэкономическими партнерами России остаются страны Евразийского экономического союза (8,7% внешнеторгового оборота), а также, несмотря на санкции, страны Евросоюза, прежде всего, Германия (8,5%) и Нидерланды (7%). На долю торговли с США, опять же, несмотря на ужесточение их санкций против России, в 2017 году пришлось 4% российского внешнеторгового оборота, причем товарооборот России и США вырос за год на 16%. Скорее всего, причиной роста товарооборота двух великих держав стали поставки в США ракетных двигателей и титана, а также закупки Россией машиностроительной продукции. 

Это положительные новости, но по итогам 2017 года очевидно, что о преодолении Россией сырьевой зависимости пока говорить не приходится. Кроме того, объем экспорта из России в 2017 году был фактически равен объему импорта, таким образом, получается, что импортозамещение в РФ за время почти трёхлетнего эмбарго заработало только в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства, в очень незначительной степени коснувшись непродовольственных отраслей.

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