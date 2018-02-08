На сильном росте добычи и запасов в США цены нефти отправились в нокдаун

EIA сообщило, что за неделю, закончившуюся 2 февраля 2018 года, коммерческие запасы нефти подросли на 1,895 мб (до 420,254 с 418,359 мб неделей ранее). Это уже второе недельное подрастание после длительного периода снижения. Поэтому старт роста запасов идет с низкой точки. Напомним, что на начало февраля в текущем году коммерческие запасы оказываются на 88,38 мб ниже, чем в прошлом году, а от максимального уровня их вообще отделяет около 115 мб.

API на этот раз сделал выстрел «в молоко». По оценкам API за отчетную неделю запасы сырой нефти снизились на 1,05 мб., А во эксперты агентства Bloomberg в отличие от API на этот раз смогли угадать знак изменений, но и они почти в два раза ошиблись в величине этого изменения.

Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов тоже продолжили подрастание и за неделю увеличились на 4,9 мб, (до 1874,6 с 1869,8 мб неделей ранее). Но пока от максимумов февраля 2017 года их отделяет очень солидные 180,4 мб. Начало февраля, таким образом, подтверждает наступление сезона роста запасов.

За прошедшую неделю запасы моторного топлива выросли на 3,4 мб. Стратегические запасы тоже вновь подросли (на 0,5 мб). Нетто импорт нефти за неделю подрос на 0,035 мб/д. И это все при том, что суммарный нетто импорт нефти и нефтепродуктов снизился за неделю на 0,155 мб/д (до 4,441 мб/д).

Большой интригой недельного отчета вновь были данные по динамике добычи, особенно после оптимистичных (рост до 10,038 мб/д) месячных данных за ноябрь прошлого года. Но реальность недельных оценок EIA превзошла все ожидания. Согласно их данным, среднедневные объемы добычи за неделю, закончившуюся 2 февраля, выросли сразу на 332 тб/д (до 10,251 с 9,919 мб/д неделей ранее). Таким образом, добыча с ходу и резко проскочила важный уровень в 10 тб/д. Рекорд добычи 2015 года теперь остался ниже на 641 тб/д. Но, и это самое главное, превышен абсолютный месячный рекорд добычи ноября 1970 года!

Становится очевидно, что в клубе крупнейших производителей намечаются перестановки. США, долгое время бывшие крупнейшим импортером нефти, готовятся обогнать Саудовскую Аравию и Россию в качестве крупнейшего в мире производителя. EIA прогнозирует на 2018-2019 гг. рост средней добычи до 10,6 мб/д и 11,2 мб/д.

На сильном росте добычи и новом росте запасов в США цены резко отправились вниз, показав за короткий промежуток времени около 2,5 долларов за баррель снижения. Это падение позволило по итогам дня зафиксировать в динамике нефтяных цен уверенный минус. Справедливости ради стоит отметить, что дневное снижение цены нефти происходило на фоне укрепления индекса доллара, так что часть слабости нефтяных цен была связана с разбуханием «измерительной линейки».