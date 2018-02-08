Индекс РТС потеряет около 1,2% при открытии торговой сессии

Вчерашний день российский рынок акций провел в зеленой зоне, отреагировав таким образом на прекратившееся падение мировых рынков. По итогам торгов индекс РТС вырос на 0,8%, а индекс ММВБ – на 0,7%. Инфляция в России составила в январе рекордно низкие 2,2% год к году, согласно опубликованному вчера отчету Росстата. При этом за периода с начала нынешнего года до 5 февраля цены выросли на 0,4%. Соответственно, за неделю, закончившуюся 5 февраля, инфляция составила 0,1%. Учитывая достигнутый уровень инфляции, ЦБР с большой вероятностью понизит ключевую ставку на 0,25 п.п. в ходе завтрашнего заседания совета директоров.

Европейские рынки вчера выросли после продолжавшегося больше недели падения. Индекс Euro Stoxx 50 прибавил почти 1,8%. Еврокомиссия повысила прогноз роста экономики ЕС на 2018 г. до 2,3%. Прежний прогноз, опубликованный в ноябре 2017 г., предусматривал, что ВВП Евросоюза увеличится на 2,1%. В будущем году экономический рост предполагается на уровне 2%. Инфляция в ближайшие два года по-прежнему ожидается умеренная, поскольку прогноз на 2018 г. был повышен символически с 1,4% до 1,5%, а на 2019 г. оставлен без изменений – 1,6%. Позитивной новостью для европейских рынков вчера стало также завершение политического кризиса в Германии, где альянс ХДС/ХСС, возглавляемый канцлером Меркель, заключил наконец-то коалиционное соглашение с СДПГ.

Американский рынок начал вчера торги ростом, однако не смог удержаться в плюсе и окончил день умеренным снижением, несмотря на то что Конгресс принял очередной законопроект о временном финансировании деятельности федерального правительства, на этот раз до 23 марта. Индекс S&P 500 закрылся с потерей 0,5%. Доходности UST вчера выросли. Запасы нефти в США, по данным Минэнерго, увеличились за прошедшую неделю на 1,9 млн барр., то есть на 1,25 млн барр. меньше, чем ожидал рынок, в то же время API полагал, что объем запасов сократился на 1,05 млн барр. Запасы бензина за неделю выросли на 3,4 млн барр., хотя аналитики, по данным Bloomberg, ждали их роста на 0,5 млн барр., а API прогнозировал снижение в размере 227 тыс. барр. Добыча нефти в США за неделю выросла на 3,3% почти до 10,3 млн барр./сутки. Следует отметить, что часть этого «роста» объясняется ежемесячной корректировкой показателей и не должна была бы стать сюрпризом для рынка, тем не менее нефтяные котировки резко упали после публикации отчета Минэнерго.

Сегодня фьючерс на Brent торгуется ниже 66 долл./барр и продолжает дешеветь. Азиатские индексы преимущественно растут, однако фьючерс на S&P 500 с утра прочно обосновался в красной зоне. Российский рынок сегодня может пойти вниз из-за падения цен на нефть. Мы ожидаем, что индекс РТС потеряет около 1,2% при открытии торговой сессии.