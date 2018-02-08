Потенциал дальнейшего замедления инфляции в РФ ограничен

Несмотря на это, мы полагаем, что потенциал дальнейшего замедления инфляции ограничен, и ожидаем, что в ближайшие месяцы темпы роста потребительских цен будут постепенно увеличиваться год к году.

Основными факторами, которые будут способствовать ускорению инфляции в среднесрочной перспективе, остаются более низкий по сравнению с 2016 г. урожай основных сельхозкультур (за исключением зерновых), более активное кредитование населения и бизнеса в результате дальнейшего снижения ставок, а также ожидаемое нами умеренное ослабление рубля к корзине валют.

Также по нашему мнению, наличие значительного разрыва между текущими показателями инфляции и четырехпроцентным целевым уровнем будет способствовать динамичному снижению ключевой ставки, в том числе по итогам ближайшего заседания совета директоров ЦБ 9 февраля.

Тем не менее, принимая во внимание величину разрыва инфляции, мы считаем, что независимо от усилий регулятора, темпы роста цен будут оставаться ниже целевого уровня в течение довольно продолжительного периода времени, что создает ощутимые риски для нашего прогноза роста цен на 2018 г., равного 4,2%.